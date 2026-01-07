Joshua odlazi u mirovinu? Obitelj kaže da je potvrdio kraj karijere

Podijeli :

xTomxHoganx-xHoganphotos.comx via Guliver

Traumatično iskustvo je iza olimpijskog pobjednika i bivšeg profesionalnog svjetskog prvaka u teškoj kategoriji Anthonyja Joshue.

Preživio je stravičnu prometnu nesreću u Nigeriji, zemlji roditelja 36-godišnjaka, pa rijetki vjeruju da će dvometraš rođen u Watfordu nastaviti normalno s karijerom.

Nigerijski list PUNCH stupio je u kontakt s njegovim stricem Adedamolom Joshuom, koji nije rekao samo da njegov nećak razmatra kraj karijere, već je o tome govorio u perfektu.

“Glavna stvar je to što se povukao iz boksa“, započeo je Adedamola Joshua, pa dodao:

“Zbog toga nam je iznimno drago jer nas emocije ponesu svaki put kad ga gledamo u ringu. Svaki put kad se nađe u nokdaunu osjećamo kao da nam srce iskače iz grudi.“

Joshuin stric ističe da cijela obitelj nosi traume zbog njegovog profesionalnog angažmana u ringu te da je sretan što se njegov nećak povlači na vrhuncu slave i popularnosti, budući da je nedugo prije tragičnog događaja stekao simpatije mase jer je nanio ozbiljnu štetu YouTuberu Jakeu Paulu.

Na pitanje nigerijskog novinara je li Anthony osobno obavijestio članove obitelji da je odlučio otići u mirovinu, Adedamola je potvrdio:

“Da.“

Iz britanskih medija „procurila“ je i informacija da je Joshua izrazio želju pomoći obiteljima dvojice poginulih u automobilu u kojem je bio i on. Sina Ghami i Latif Ayodele bili su članovi Joshuina stručnog stožera, ali prije svega i bliski prijatelji britanskog boksača, pa je jasno koliki će trag ovaj strašan događaj ostaviti.