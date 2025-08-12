Idući protivnik Anthony Joshue bit će popularni Youtuber?

Podijeli :

xAlanxStanfordx via Guliver

Anthony Joshua i Jake Paul mogli bi se suočiti u ringu 2026. godine, a pregovori između njihovih timova, prema pisanju BBC-a, i dalje traju.

Joshuin promotor Eddie Hearn otkrio je da bi upravo taj dvoboj mogao biti idući izazov za dvostrukog svjetskog prvaka u teškoj kategoriji, iako u početku nije vjerovao da Paul misli ozbiljno.

Borba bi se vodila prema profesionalnim pravilima, bez posebnih uvjeta kakvi su postojali u Paulovom prošlogodišnjem meču protiv Mikea Tysona. Hearn upozorava da ulazak u ring s Joshuom “nije igra”, dok izvršni direktor Most Valuable Promotionsa Nakisa Bidarian vjeruje kako razlika u iskustvu ne bi spriječila zanimljiv okršaj, podsjećajući na boksačke izlete Francisa Ngannoua.

Očekuje se da bi se meč održao na stadionu u SAD-u, a Hearn naglašava kako bi Joshua honorarom mogao nadmašiti sve svoje dosadašnje zarade, uključujući i oko 46 milijuna eura iz revanša s Oleksandrom Usykom 2022. godine.