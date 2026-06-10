VIDEO / Mundijal Specijal: Upoznajte grupu H, Rakitić govorio o Španjolskoj, Bilićev suradnik o Saudijskoj Arabiji

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U devetoj epizodi Mundijal Specijala naš Denis Draganović je sa svojim gostima najavio skupinu H. Španjolsku je najavio proslavljeni hrvatski nogometaš Ivan Rakitić, o Urugvaju je pričao nogometni trener Ivan Čop, Saudijsku Arabiju je predstavio Danilo Butorović, pomoćnik Slavena Bilića dok je o debitantu Zelenortskoj Republici govorio Dairo Olawufisayomi, cijenjeni nigerijski novinar.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.