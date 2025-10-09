Hrgoviću se otvorila prilika za meč karijere, odbio ga je

Podijeli :

AlanxStanfordx PMI-5694-0072 via Guliver Image

Daniel Dubois i Frank Sanchez započeli su pregovore za IBF-ov završni eliminacijski meč, koji bi trebao odlučiti sljedećeg obveznog izazivača za naslov svjetskog prvaka u teškoj kategoriji, trenutno u vlasništvu Oleksandra Usika.

Rok za postizanje dogovora između dvaju boksača postavljen je do 22. listopada, objavio je Sky Sports.

Pobjednik tog dvoboja postat će službeni izazivač za IBF-ov pojas, a zanimljivo je da su Filip Hrgović, Efe Ajagba, Moses Itauma i Richard Torrez Jr. odbili ponuđeni meč sa Sanchezom.

Hrgović je dugo bio smatran glavnim kandidatom za IBF-ov eliminator i najizglednijim protivnikom Kubanca, pa njegovo odbijanje znači da hrvatski boksač propušta formalni i najbrži put prema obveznoj izazivačkoj poziciji u organizaciji. Razlozi zbog kojih je Hrgović odbio borbu zasad nisu poznati.

Iako su mnogi očekivali da će i Dubois odbiti meč sa Sanchezom, Britanac je odlučio prihvatiti izazov, uvjeren da bi pobjedom mogao ponovno izboriti priliku za osvetu protiv Usika i novi napad na svjetsku titulu.