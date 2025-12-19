Fury žestoko poručio Joshui: ‘Klošaru, uspavat ću te jednim udarcem’

Podijeli :

xMarkxCosgrove NewsxImagesx via Guliver

Verbalni okršaj na teškaškoj sceni ne jenjava, a posljednji poticaj dala je izjava Anthonyja Joshue pred borbu protiv Jakea Paula, u kojoj je rekao da će protivnika "ubiti ako bude mogao".

To je izazvalo žestoku reakciju Tysona Furyja, koji mu je uputio izravnu prijetnju, optuživši Joshuu da koristi ekstremnu retoriku samo kako bi prodao borbu protiv youtubera.

“On (Joshua) ima 37 godina, na kraju je karijere, bori se protiv YouTubera, nekog Disney Channel lika kojeg je Tommy (Fury) pobijedio, a sad priča o tome da će ga ubiti i slično kako bi prodao borbu”, rekao je Fury, a onda se izravno obratio Joshui:

“Molim te. Laješ na krivo drvo, idiote. Evo jedne činjenice, ako te ikad sretnem, klošaru, uspavat ću te jednim udarcem. Ja nisam YouTuber niti tip upola manji od tebe. Ja sam taj čovjek koji će te ubiti.”

Na upit o Furyjevim komentarima, Joshua nije promijenio stav, objašnjavajući da je takav mentalitet nužan u ringu.

“To je moj posao. Mi se borimo. Imamo dozvolu da ubijemo nekoga. Siguran sam da mnogi ljudi to ne razumiju, ali to je moj posao. Ja jednostavno uživam u onome što radim“, rekao je Joshua.

Joshua je naglasio da njegove riječi nisu usmjerene samo na Jakea Paula, već na svakog protivnika:

“To je mentalitet koji moramo imati kao borci. Kad si u ringu, to je opasno mjesto. Sve se može dogoditi. Nadaš se da će tvoj protivnik izaći iz ringa siguran, ali ako ne izađe, ipak moraš navečer leći znajući da si samo radio svoj posao. Nije bilo osobno.”