Fury izlazi iz mirovine kako bi se borio s Joshuom?

AP Photo/Francisco Seco via Guliver Images

Iako je Tyson Fury početkom godine službeno objavio odlazak u mirovinu, sve su glasnije naznake da bi se „Kralj Cigana“ mogao vratiti u ring. Saudijski boksački dužnosnik Turki Alalshikh najavio je kako priprema „veliko iznenađenje i jedan od najvećih mečeva u povijesti boksa“, što je odmah potaknulo nagađanja o dugo očekivanom dvoboju Furyja i Anthonyja Joshue.

Fury se povukao nakon dva teška poraza od Oleksandra Usika tijekom 2024., čime je ostao bez svih pojaseva i okončao karijeru, na razočaranje fanova koji su smatrali da je time izbjegao obračun s Joshuom, svojim dugogodišnjim rivalom. Njegov povratak u boks svojedobno je bio impresivan: nakon borbe s mentalnim poteškoćama, vratio se i svladao borce poput Dereka Chisore i Dilliana Whytea te dvaput pobijedio Deontaya Wildera u trilogiji nezaboravnih mečeva.

Tema Furyjeva mogućeg povratka ponovno je oživjela nakon što je Alalshikh, ključni čovjek saudijskih boksačkih projekata, u razgovoru za DAZN otkrio ambiciozne planove za 2026. godinu. Najavio je dva velika događaja u Londonu i potvrdio da će Joshua u veljači ponovno boksati u Saudijskoj Arabiji.

O borbi Joshua – Fury bio je vrlo suzdržan:

„Neću ništa otkriti. U travnju ćemo, možda na stadionu Tottenhama, imati veliki meč, a zatim u rujnu Hearn i ja spremamo iznenađenje za engleske fanove.“

Iako još nema službenih potvrda, sve više se spekulira da bi i Fury i Joshua iduće godine trebali odraditi po jednu pripremnu borbu prije mogućeg međusobnog okršaja. Joshua se već u prosincu sprema u ring protiv Jakea Paula, a taj dvoboj, kao i onaj planiran za veljaču, vjerojatno će poslužiti kao uvod u potencijalni megasraz s Furyjem kasnije tijekom sljedeće godine.