Boksački turnir u Srbiji prekinut zbog masovne tučnjave u ringu

Ozbiljan incident obilježio je boksački turnir "Emir Hadžimujović" u srpskom Novom Pazaru, kada je u sportskoj dvorani Doguš došlo do masovne tučnjave, zbog čega je daljnji program prekinut.
Kako prenosi portal Sandžak danas, tučnjava je izbila neposredno nakon završetka borbe, u trenutku kada je boksač koji je pobijedio Novopazarca Vahida Kicaru počeo slaviti pobjedu u ringu.
To je izazvalo burne reakcije dijela publike, nakon čega su pojedini gledatelji ušli u ring, a situacija je vrlo brzo eskalirala u masovni fizički sukob.
Svjedoci navode da se sve odigralo u svega nekoliko sekundi te da su redari i organizatori pokušavali smiriti situaciju i razdvojiti sukobljene strane, ali bez uspjeha, piše portal.
Program turnira odmah je prekinut, a publika je bila vidno uznemirena. Nema službenih informacija o eventualnim ozljedama, niti potvrde da li je netko zatražio liječničku pomoć.
Prema neslužbenim informacijama policija je intervenirala kako bi uspostavila red i spriječila dalje incidente, dok se očekuje i službeno priopćenje organizatora turnira.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!