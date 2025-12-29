Boksački turnir u Srbiji prekinut zbog masovne tučnjave u ringu

Podijeli :

AP Photo/Ariana Cubillos via Guliver

Ozbiljan incident obilježio je boksački turnir "Emir Hadžimujović" u srpskom Novom Pazaru, kada je u sportskoj dvorani Doguš došlo do masovne tučnjave, zbog čega je daljnji program prekinut.

Kako prenosi portal Sandžak danas, tučnjava je izbila neposredno nakon završetka borbe, u trenutku kada je boksač koji je pobijedio Novopazarca Vahida Kicaru počeo slaviti pobjedu u ringu.

POVEZANO SKener: Boks je primio najteži nokaut ikada!

To je izazvalo burne reakcije dijela publike, nakon čega su pojedini gledatelji ušli u ring, a situacija je vrlo brzo eskalirala u masovni fizički sukob.

Svjedoci navode da se sve odigralo u svega nekoliko sekundi te da su redari i organizatori pokušavali smiriti situaciju i razdvojiti sukobljene strane, ali bez uspjeha, piše portal.

Program turnira odmah je prekinut, a publika je bila vidno uznemirena. Nema službenih informacija o eventualnim ozljedama, niti potvrde da li je netko zatražio liječničku pomoć.

Prema neslužbenim informacijama policija je intervenirala kako bi uspostavila red i spriječila dalje incidente, dok se očekuje i službeno priopćenje organizatora turnira.