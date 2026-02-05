Alžirska boksačica spremna na test spola za Olimpijske igre 2028.

Podijeli :

AP Photo/Anis Belghoul via Guliver

Alžirska boksačica Imane Khelif kaže da bi se podvrgnula testu spola ako bi joj to omogućilo natjecanje na Olimpijskim igrama u Los Angelesu 2028. godine.

Khelif, koja je osvojila zlato u ženskoj velter kategoriji na Olimpijskim igrama u Parizu 2024. godine, od tada se suočava s kritikama zbog svoje spolne podobnosti.

Godine 2023.,Međunarodna boksačka asocijacija (IBA) diskvalificirala je nju i tajvansku boksačicu Lin Yu-ting sa Svjetskog prvenstva zbog navodnog neuspjeha na testovima spolne podobnosti.

Međutim, Međunarodni olimpijski odbor (MOO) je dopustio Khelif da se natječe na OI u Parizu nakon što je IBA-u oduzeo nadležnost nad boksačkim turnirom na OI u Parizu.

POVEZANO Alžirsku boksačicu suspendirali, sad joj trebaju platiti

Khelif je u srijedu u razgovoru sa CNN-om rekla da “nema što skrivati” i da će se pridržavati zahtjeva za testiranje ako ga provede MOK.

“Naravno, prihvatila bih učiniti sve što se od mene traži da bih sudjelovala na natjecanjima. Trebali bi zaštititi žene, ali moraju obratiti pozornost da, dok štite žene, ne smiju povrijediti druge žene”, rekla je 26-godišnja Khelif.

Ona se oduvijek borila u ženskim kategorijama. “Nisam transrodna. Ja sam žena”, rekla je za CNN. “Želim živjeti svoj život. Molim vas, nemojte me iskorištavati u svojim političkim agendama.”

Američki predsjednik Donald Trump prošle je godine nazvao Khelif “muškim boksačem” nakon što je potpisao izvršnu naredbu kojom se transrodnim ženama zabranjuje natjecanje u ženskim kategorijama sporta.

Novu organizaciju, World Boxing, privremeno je priznao MOO u veljači 2025. kao međunarodnu upravnu federaciju za taj sport. World Boxing je obvezne genetske testove za sportaše kako bi se “utvrdio njihov spol pri rođenju i njihova podobnost za natjecanje”.