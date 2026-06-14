Novi problemi za Engleze pred okršaj s Hrvatskom: Zbog opasnosti od tornada ostali zatvoreni u hotelu

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AP Photo/Charlie Riedel via Guliver

Nakon ugodnog boravka na Floridi, dolazak na američki Srednji zapad pretvorio se u napetu večer za engleske nogometaše.

Tek što su odradili javni trening pred 700 navijača na Victory Fieldu, igrači i stručni stožer primili su dramatične poruke na svoje mobilne uređaje:

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“Kritično. Upozorenje na neposrednu prijetnju. Nacionalna meteorološka služba: UPOZORENJE NA JAKU GRMLJAVINSKU OLUJU na snazi je za ovo područje do 21:00 po lokalnom vremenu zbog RAZORNIH vjetrova brzine 80 milja na sat.

Potražite sklonište u čvrstoj zgradi, dalje od prozora. Leteći predmeti mogu biti smrtonosni za one koji se nađu na otvorenom. Radi vaše zaštite, premjestite se u unutarnju prostoriju na najnižem katu zgrade.”

U središtu Kansas Cityja oglasile su se i sirene koje su pozivale građane da se sklone u zatvorene prostore, a cijela engleska ekspedicija provela je večer u izolaciji hotela Inn at Meadowbrook. Iz sigurnosnih razloga organizatori su hitno prekinuli i zatvorili Fifin navijački festival u gradu.

Iako je najgori scenarij s tornadom izbjegnut, grad su poharali obilni pljuskovi i olujni vjetar. Ovo nije prvi put da vremenske neprilike ometaju pripreme Engleza. Tijekom boravka na Floridi, njihova posljednja pripremna utakmica protiv Kostarike kasnila je sat vremena zbog grmljavinske oluje, iako situacija nije bila tako ozbiljna kao prijetnja tornadom u Kansasu.

Engleska u srijedu u 22 sata navečer po našem vremenu igra prvo kolo skupine L na SP-u protiv Hrvatske.