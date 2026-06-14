NFL zvijezda dobiva hrvatsko državljanstvo? ‘On bi mogao biti idući’

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AP Photo/Chris Szagola via Guliver

Pete Radovich, višestruko nagrađivani televizijski i sportski producent hrvatskih korijena i dobitnik čak 45 nagrada Emmy, autor je novog promotivnog filma o hrvatskom turizmu u kojem glavnu ulogu ima poznati glumac John Malkovich.

Tijekom predstavljanja filma u Alexandriji, Radovich je istaknuo kako je projekt nastao zahvaljujući kreativnoj slobodi koju mu je dalo Ministarstvo turizma i sporta.

Cijeli spot snimljen je u svega pet dana, a najveći izazov su bile vremenske prilike.

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“Na vrijeme jedino ne možeš utjecati. John nije imao previše vremena, imali smo samo pet dana tijekom kojih smo prošli praktički cijelu Hrvatsku”, otkrio je Radovich.

Radovich se proteklih godina istaknuo i pružanjem podrške slavnim sportašima naših korijena u procesu stjecanja hrvatskog državljanstva. Neka od najzvučnijih imena kojima je u tome pomogao su kultni NFL trener Bill Belichick te nekadašnji teškaški prvak UFC-a Stipe Miočić.

Otkrio je i koja bi to zvijezda mogla dobiti hrvatsko državljanstvo. To bi mogla biti NFL zvijezda Jason Kelce.

“On je možda idući na listi.”

Kelce je ikona američkog nogometa i jedan od najboljih centara koje je NFL ikada imao. Odanost Philadelphiji dokazao je igravši za Eaglese punih 13 sezona, tijekom kojih je osvojio i prestižni Super Bowl LII. Nakon umirovljenja 2024. godine, ovaj bivši sportaš, koji je po majčinoj baki podrijetlom Hrvat, privlači pozornost i izvan samog terena.

Široj je javnosti poznat i kao brat Travisa Kelcea, jednog od najpopularnijih igrača američkog nogometa i zaručnika svjetske glazbene zvijezde Taylor Swift.