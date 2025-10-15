Velike vijesti za Cindrića, potpisao je novi ugovor

Podijeli :

Lobeca JanxKirschner via Guliver

Hrvatski reprezentativac ostaje u Mađarskoj.

Uoči petog kola Lige prvaka i gostovanja kod Sportinga u Lisabonu, iz redova mađarskog Veszprema pohvalili su se novim vijestima. Produljili su ugovore i suradnju s tri vrlo važna igrača, među kojima je i hrvatski reprezentativac, Luka Cindrić.

“Produljili smo ugovore trojici naših ključnih igrača, pa će tako francuski as Nedim Remili biti naš igrač sve do ljeta 2029., dok smo kod Cindrića te Thiagusa dos Santosa aktivirali opciju produženja uključenu u aktualne ugovore, i to do ljeta 2028., odnosno ljeta 2027. Što prije želimo etablirati temeljne stupove naše momčadi za nadolazeće sezone, a ovi novi dogovori savršeno se uklapaju u tu strategiju. Odluku smo donijeli zajedno s glavnim trenerom Xavijem Pascualom te sportskim direktorom Laszlom Nagyom, i to vrlo brzo, kako bismo ostvarili naše domaće i međunarodne ciljeve”, poručio je ovom klupski predsjednik Csaba Bartha.

Ugovor s Cindrićem produljili su sve do 2028.

“Vrlo sam sretan i ponosan na povjerenje koje mi je klub ukazao, prava je čast nastupati za Veszprem. Dat ću sve od sebe, i na terenu i izvan njega, kako bismo ostvarili zajedničke ciljeve”, rekao je Cindrić pri potpisu ugovora.