Cindrić i Martinović ostali bez titule svjetskih prvaka! Odluka je pala u pravoj drami

xGonzalesxPhoto MadsxAndersenx

Rukometaši Barcelone šesti put su postali klupski prvaci svijeta, nakon što su u finalu IHF Super Globea u Kairu nakon dva produžetka pobijedili branitelja naslova Telekom Veszprem sa 31-30.

Bila je to sjajna i dramatična utakmica koja je na kraju otišla na španjolsku stranu. Barca je osvojila rekordni šesti naslov, ali prvi nakon 2019.

Barcelona je prvih pet naslova osvojila s Xavijem Pascualom na klupi, ali španjolski trener sada je bio na suprotnoj strani predvodeći branitelje naslova, Veszprem.

Susret je završio 21-21, što je bilo finale s najmanje postignutih golova u povijesti Svjetskog klupskog prvenstva. Pitanje pobjednika nije razriješeno niti nakon prvog produžetka (26-26), a odluka je pala u drugom overtimeu.

Barcelonu su do slavlja vukli Aleix Gomez Abello sa šest golova, te Ian Barrufet Torrebejano s pet pogodaka, dok je Emil Nielsen imao čak 27 obrana.

U redovima mađarskog sastava najefikasniji je bio Christian Descat s osam golova, dok su Ivan Martinović i Nedim Remili zabili po šest golova. Luka Cindrić je dodao dva gola, a Rodrigo Corrales Rodal je imao 16 obrana.

U susretu za 3. mjesto Magdeburg je pobijedio Al Ahly sa 32-23 (19-11).

Aktualni europski prvak je već nakon prvog poluvremena vodio s osam golova razlike, a potom u nastavku rutinski priveo susret kraju.

Magdeburg su predvodili Magnus Jensen Saugstrup sa sedam golova, te Phillipp Weber sa šest golova, dok je hrvatski vratra Matej Mandić imao devet obrana.

Na suprotnoj strani najefikasniji su bili Saif Hany i Mohamed Hesham sa po četiri gola.

Barcelona je rekorder sa šest naslova, Magdeburg je slavio tri, a Fuchse Berlin i Ciudad Real po dva puta. Još pet klubova ima po jednu titulu.