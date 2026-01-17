Srbija velikim preokretom srušila Njemačku i kreirala senzaciju na Europskom prvenstvu

Rukomet 17. sij 2026
Rukometna reprezentacija Srbije priredila je veliko iznenađenje na Europskom prvenstvu svladavši Njemačku 30:27 u drugom kolu skupine A. Nakon poraza od Španjolske, Srbima je ova utakmica bila presudna za ostanak u borbi za prolazak dalje.

Nakon prvog poluvremena, u kojem je Njemačka vodila 17:13, malo je toga upućivalo na preokret.

Ipak, Srbija je u nastavku zaigrala znatno bolje, postupno smanjila zaostatak i preuzela inicijativu. U završnici se vodila velika borba, no srpski rukometaši pokazali su više smirenosti i na kraju zasluženo slavili.

Srbiju su do pobjede predvodili Uroš Kojadinović i Vukašin Vorkapić sa šest pogodaka.

U posljednjem kolu Srbiju očekuje susret protiv Austrije, dok će Njemačka igrati protiv već sigurne Španjolske.

