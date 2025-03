Šola i Zovko za SK o ispadanju Zagreba iz LP: ‘U današnjem sportskom svijetu je realnost da novac određuje puno toga’

Podijeli :

Goldbergx by Guliver

Zagreb se porazom oprostio od Europe. Šteta što to nije učinio s pozitivnim rezultatom pa da bude časno i pošteno, ali može biti ponosan na sve što je prezentirao u Ligi prvaka. Utakmica protiv Kielcea bila je zadnja za Timura Dibirova, koji je odlučio zaključiti svoju igračku karijeru nakon završetka ove sezone.

Rukometni stručnjaci Zdravko Zovko i Vlado Šola su u paralelnom razgovoru za Sportklub analizirali zadnji Zagrebov europski sraz. Dotaknuli su se Zagrebovog završetka u grupi, Kolstada koji je ispao sa Zagrebom, da će publika dobiti mogućnost kako bi se oprostila od Domagoja Duvnjaka, Igora Karačića i Ivana Pešića, Hrvatske i Češke u kvalifikacijama za Euro te Češke na ovoj svjetskoj smotri.

Kako ste vidjeli oproštajni nastup Zagreba od Lige prvaka za ovu sezonu (na kraju pobjeda Kielcea)?

Zovko: “Utakmica u kojoj je Zagreb očito iskoristio da vidi neke nove igrače s obzirom na to da nema Srne i još nekoliko njih. Dala se prilika nekim novim licima i to nije loše izgledalo, ali rezultatski je bilo samo za prestiž te nije značilo ništa. Kielce je imao veliki ulog i pobjeda mu je nosila prolaz dalje. Zagreb se nosio skoro cijelu utakmicu i vraćao se u život, ali širina i izbor kvalitetnih igrača bili su presudni. Kielce je slavio, ali moglo je biti obrnuto.”

Šola: “Nažalost, Zagreb je izgubio iako je imao dobru šansu za pobjedu. Na kraju dogodio mu se peh u napadu, koji je imao Kielce. Dogodio se odbijanac na obranu našeg vratara i tu je bilo malo nesreće, ali Zagreb je odigrao odlično i stvarno je pružio sjajan rukomet. Nije prošao dalje, ali nadamo se da će to učiniti sljedeće sezone.”

Zagreb je grupnu fazu zaključio na zadnjem mjestu u poretku, a Kielce je ipak prošao dalje.

Zovko: “Ako gledamo roster Zagreba i Kielcea, onda možemo biti zadovoljni sa Zagrebom jer je za Kielceom zaostao bod ili dva boda. Mislim da je ključna utakmica za Zagreb bila Kolstad kod kuće, koja je završila neriješeno iako je bila velika prilika. Da su prije dva tjedna osvojena dva boda, protiv Kielcea bila bi sasvim drugačija slika i Zagreb bi vjerojatno bio u situaciji da prođe. Ne vidim razlog za nezadovoljstvo jer ove sezone igrao je dobro i izgubio dosta utakmica u izjednačenim završnicama. Mislim da mogu biti zadovoljni sa sezonom, ali veći problem je kako će zadržati razinu i kako će u kontinuitetu biti kompetentan na takvom natjecanju.”

Šola: “Da i ispada kao da je neuspjeh, ali zapravo nije tako. Kada bi bilo novaca kao što imaju druge momčadi, vjerujem da bi Zagreb lako prolazio grupnu fazu. Čak bi igrao u završnicama Lige prvaka, ali u današnjem sportskom svijetu je realnost da novac određuje puno toga.”

Uz Zagreb, ispao je i Kolstad. Je li vas iznenadilo ispadanje norveškog sastava?

Zovko: “Ne, Kolstad već dvije godine ima problema da se održi na toj razini. Ima financijske probleme i ženski klub Kristianstad već je napustio Ligu prvaka te se ugasio. Kolstad je dao neke najave da može doći do toga s obzirom na to da je prodao Sagosena. Norveški rukomet pokušao je ući u svijet profesionalizma i znamo da Skandinavci vode rukomet pod amaterski sport. Kao takvi su dobri i očito je da za neku višu razinu profesionalizma nemaju novaca ni želje, a sustav vjerojatno nije takav da daje mogućnost kako bi se u sportu kao što je rukomet razvijali profesionalni klubovi.”

Šola: “Nije me uopće iznenadilo. Mislim da je Kolstad na rubu već godinama. Nešto je pokušao s ulaganjem novaca pa je prošle sezone imao dosta problema. Bilo je dosta turbulencija i to je financijski nestabilan klub. Čim su financije nestabilne, onda je vrlo teško ispuniti sve ciljeve. Kada gledamo roster, Sagosen ih je napustio tako da nije adekvatan za prolaz u završnu fazu Lige prvaka.”

Karačić nije nastupao za Kielce, ali 16. ožujka publika će imati priliku da se oprosti od njega na dostojanstven i lijep način. Hrvatski rukometni savez će uoči sraza između Hrvatske i Češke u zagrebačkoj Areni održati svečanost u njegovu čast, a tu su još Duvnjak te Pešić.

Zovko: “Konačno se možemo zahvaliti nekim licima, koji su nas godinama uveseljavali i radovali. Možemo pričati da su neki to prije zaslužili, ali osobno i kao treneru ne volim da se pred kvalifikacijsku utakmicu radi fešta. Bilo bi lijepo da smo organizirali meč između Hrvatske i svjetske reprezentacije, ali nema veze. Ovo je veliki korak i drago mi je da će dečki dobiti ono što zaslužili. Jedan oproštaj i nadam se da Arena biti puna. Mislim da će biti dobra atmosfera, a Duvnjak, Karačić i Pešić su to zaslužili. Sigurno su zaslužili oni prije njih trojice, a to su generacija Saračević, Džomba i Balić. Krenuli smo s ovim te se nadamo da će tradicija biti i ostati.”

Šola: “Mislim da je to jako lijepa gesta saveza, ali na neki način oprostit će se svi oni koji nisu imali ovakvu priliku. Bit će puno igrača i igračica, koji su osvajali medalje za Hrvatsku.”

Sljedeći tjedan Hrvatska i Češka odigrat će dvije utakmice u kvalifikacijskoj skupini E za Euro. Nakon prva dva nastupa oboje su maksimalni – u prva dva nastupa ostvarili dvije pobjede i osvojili četiri boda. Onaj, koji bude bolji osigurat će prvo mjesto.

Zovko: “Češka je rukometna nacija, koja ima oscilacije. U novije vrijeme nije rezultatski praćena, ali uvijek je prisutna u muškom i ženskom rukometu. Ima rukometnu tradiciju i mislim da je prije 50 godina bila svjetski prvak u muškoj konkurenciji. Tradicija postoji i ona je dobra te vjerujem da će biti zanimljivo. Mi smo favoriti na papiru, ali mislim da te utakmice mogu pokazati neko novo lice našoj reprezentaciji. Češka ima dosta nepoznatih i novih igrača, koji nastupaju po Francuskoj i Njemačkoj.”

Šola: “Ja sam optimističan što se rezultata tiče. Vjerujem da će Hrvatska biti prva na kraju ovih kvalifikacija. Mi smo sada u uzlaznoj fazi i osvojili smo drugo mjesto na zadnjem velikom natjecanju. Mislim da je atmosfera pozitivna i kvaliteta igre dobra. Publika nas prati i bit će puna dvorana.”

Češka je na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu došla do drugog kruga (prvi krug je prošla).

Zovko: “Očekivano, to je njihov maksimum u ovom trenutku. Mislim da je uz Italiju čak bila ugodno osvježenje s načinom igre te promjenom izbornika i selekcije. Češka i Italija u dogledno vrijeme mogu napraviti veći iskorak jer imaju bazu te tradiciju.”

Šola: “Češka ne spada u sami vrh europskog rukometa. Balansira između kvalifikacija i da se ne kvalificira na neko veliko natjecanje. Vrlo teško je očekivati da može napraviti neki veliki iskorak u ovom trenutku. Meni ništa čudno kada se pojavi na velikom rukometnom eventu i ne napravi iskorak. Maksimalno što može napraviti sa ovim rosterom je da prođe grupu, a dalje je vrlo teško i zahtjevno.”