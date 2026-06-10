Talijani o Modrićevoj budućnosti: ‘Nije ostvario prvotnu želju….’

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Josip Bandic CROPIX via Guliver

Budućnost Luke Modriće u dresu Milana i dalje je neizvjesna, a ugledna Gazzetta dello Sport tvrdi da su šanse za njegovim ostankom sve manje.

Nakon što su klub nakon debakla u posljednjem kolu protiv Cagliarija i ostanka bez Lige prvaka napustili trener Massimiliano Allegri i sportski direktor Igli Tare, a dio navijača pobunio se i protiv utjecaja Zlatana Ibrahimovića na donošenje ključnih odluka, Milanom je zavladao kaos. Luka Modrić u tim okolnostima nije ispunio svoju prvotnu želju o donošenju odluke o svojoj budućnosti prije početka Svjetskog prvenstva.

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Ugovor s Milanom formalno mu završava 30. lipnja, a Gazzetta dello Sport piše da je, prema njihovoj procjeni, izglednije da će hrvatski kapetan budućnost imati na drugoj adresi.

“Postoji opcija za nastavak suradnje i produženje za još jednu sezonu, ali Milan mu je dao odriješene ruke da odluči. Luka će izabrati ono zbog čega će se osjećati najbolje”, pišu Talijani i zaključuju:

“Zasad odluka još nije donesena. Želio je razjasniti situaciju prije Svjetskog prvenstva, ali izostanak sugovornika od kojih bi mogao dobiti pojašnjenja o smjeru u kojem klub ide sve je stavio na čekanje. Pokušat će shvatiti kako će izgledati novi Milan. Postotak šanse za ostanak: 45%.”