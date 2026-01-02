Slovenija u ozbiljnim problemima pred rukometni Euro, čak osam igrača otkazalo nastup

Podijeli :

AP Photo/Darko Bandic via Guliver

Slovencima neće biti lako na Europskom prvenstvu.

Pripreme slovenske rukometne reprezentacije za Europsko prvenstvo odvijaju se u znaku ozbiljnih problema. Izbornik Uroš Zorman prisiljen je uoči natjecanja radikalno mijenjati planove jer će zbog raznih okolnosti ostati bez čak osam igrača koji su trebali imati važnu ulogu u momčadi.

Na prvenstvu tako neće nastupiti Nejc Cehte, Blaž Blagotinšek, Borut Mačkovšek, Miha Zarabec, Matic Grošelj, Tadej Kljun, Mitja Janc i Jaka Malus. Izostanci takvog kalibra predstavljaju težak udarac za slovenski sastav, tim više što se radi o rukometašima koji su godinama činili okosnicu reprezentacije. Posebno će biti teško nadoknaditi manjak iskustva i kvalitete koje donose Zarabec, Cehte, Blagotinšek i Mačkovšek.

Unatoč kadrovskim poteškoćama, Slovence na Europskom prvenstvu očekuju ogledi u skupini s Crnom Gorom, Farskim Otocima i Švicarskom. Riječ je o jednoj od skupina čiji će se rasplet kasnije izravno odraziti i na put Hrvatske u nastavku turnira.

Hrvatska će svoju europsku priču započeti u skupini sa Švedskom, Nizozemskom i Gruzijom, a u drugoj fazi križat će se i sa skupinom u kojoj su Mađarska, Island, Poljska i Italija. Dvije najbolje reprezentacije iz svake skupine izborit će prolazak u