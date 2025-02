Šipić sanja titulu Hajduka: ‘Reći ću Švicarcima da letim za Split i da me nema za vikend’

Podijeli :

AP Photo/Darko Bandić

Srebrni hrvatski reprezentativac Marin Šipić osvrnuo se na emotivno Svjetsko prvenstvo na kojemu je i on dao ogroman obol, a dotaknuo se i - Hajduka.

Gol Marina Šipića u posljednjoj sekundi dvoboja s Mađarskom za ulazak u polufinale godinama će se pamtiti.

“Taj trenutak je najbolji trenutak moje karijere, onaj moment kad je lopta ušla u gol i kada su tribine podivljale. Iskreno, uopće nisam razmišljao hoću li ja pucati, samo sam razmišljao da zabijemo taj gol. Da ga zabije bilo tko. I, eto. Dopao je mene i desio se delirij”, prisjetio se tog čarobnog trenutka hrvatski pivot u razgovoru za Dalmacija Danas.

Igrač švicarskog prvoligaša Kriens-Luzerna smatra da se protiv Danske u finalu jednostavno nije moglo.

“Da se turnir ponovi deset puta, oni bi deset puta bili prvi. Svi ostali su u nekom jednakom košu gdje svi sve mogu pobijediti. No, znali smo da mi to možemo ići do kraja. Imali smo još veću želju za uspjehom jer smo Olimpijske igre odradili katastrofa i nekako svi mediji su bili negativno nastrojeni. Znali smo da to nije bila realna slika i da možemo više. Zbog toga smo imali još veći motiv, da to pokažemo i dokažemo. Pogotovo jer se igralo u Hrvatskoj.”

Bi li šanse Hrvatskoj bile veće da se i finale igralo u Zagrebu?

“Teško je to znati. Nitko to ne zna. Što se navijača tiče, to je bio ogroman plus i poguranac. Ogroman vjetar u leđa. U nekim trenucima, kad nešto fali, ekipa s navijanjem s tribina ti da to nešto. Nismo razmišljali o Dancima, znali smo da je ždrijeb takav da se nećemo sresti do polufinala ili finala. Kad se sretneš u polufinalu, onda ti je svejedno. No, sve ekipe su svjesne da su Danci trenutno iznad svih ostalih”, smatra Šipić.

Kao navijača Hajduka, upitali su ga što očekuje od ovosezonske utrke za osvajača SHNL-a. Odgovorio je samouvjereno:

“Iskreno, očekujem da ću direktoru u Švicarskoj u svibnju reći da me nema za vikend, da mogu letjeti u Split i proslaviti titulu.”

Cijeli Šipićev intervju za Dalmaciju Danas pročitajte OVDJE.