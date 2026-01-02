Sigurdsson potvrdio sumnje, hrvatski junak sa SP-a otpao za Euro

Podijeli :

xLobeca RalfxHomburgx via Guliver

Dagur Sigurdsson okupio je hrvatsku rukometnu reprezentaciju u Zagrebu, odakle momčad odmah seli u Prelog na glavni dio priprema za Europsko prvenstvo.

Hrvatskim rukometašima na raspolaganju su dva tjedna za završno uigravanje uoči turnira koji će se od 15. siječnja do 1. veljače igrati u Švedskoj, Danskoj i Norveškoj. Nažalost, potvrđeno je da Marin Šipić neće biti spreman za Euro.

Izbornik je na pripreme pozvao 22 igrača, dvojicu više nego što ih može povesti na završni turnir, a već je jasno da među putnicima neće biti Šipića. Jedan od najvažnijih hrvatskih pivota bio je nositelj igre na prošlom Svjetskom prvenstvu, a posebno se pamti njegov presudan pogodak protiv Mađarske kojim je izboreno četvrtfinale. Međutim, teška ozljeda koljena pokazala se nepremostivom preprekom i Europsko prvenstvo za njega dolazi prerano.

“Šipić je ‘out’. Mislim da je 100 posto sigurno da neće igrati. Sada je već u osmom ili devetom tjednu od ozljede i napredak je vrlo spor, tako da ne vidim nikakvu realnu nadu da će se kasnije priključiti momčadi. Rekao bih da su šanse minimalne. Žao mi je zbog toga, ali takva je situacija. Imamo dobre igrače na toj poziciji i sad je vrijeme da to uigramo s novim igračima”, rekao je Sigurdsson.

“Mislim da moramo pronaći ritam u svim segmentima igre, pronaći ravnotežu između obrane i napada kako bismo mogli trčati brze kontre, pokušati uspostaviti igru u kojoj nećemo morati stalno mijenjati po dva igrača. Trebamo pronaći rješenja za to i osigurati da igrači budu spremni, u dobrom raspoloženju i fizički pripremljeni.”

Put hrvatske rukometne reprezentacije na Europskom prvenstvu započinje u švedskom Malmöu. Taj će grad biti domaćin jedne od skupina preliminarne faze, a upravo ondje Hrvatska će tražiti plasman u glavni krug natjecanja.

U skupini E, uz domaćina Švedsku, rekordnog peterostrukog europskog prvaka, hrvatske rukometaše čekaju i susreti s Nizozemskom i Gruzijom. Budući da samo dvije reprezentacije prolaze dalje, svaka utakmica nosi iznimnu važnost.

Dvoboji skupine E igrat će se 17., 19. i 21. siječnja, a svake večeri na rasporedu su po dva susreta s početkom u 18.00 i 20.30 sati. Sve utakmice igrat će se u Malmö Areni, dvorani kapaciteta oko 15 tisuća gledatelja, koja jamči vrhunsku atmosferu i pravi rukometni spektakl, osobito u ogledima domaćina Švedske i Hrvatske.

Popis pozvanih igrača

Golmani: Dominik Kuzmanović (Gummersbach), Matej Mandić (Magdeburg), Dino Slavić (Limoges)

Lijeva krila: David Mandić (Melsungen), Marin Jelinić (Pick Szeged)

Desna krila: Mario Šoštarić (Pick Szeged), Filip Glavaš (Zagreb)

Pivoti: Veron Načinović (Kiel), Leon Šušnja (Wisla Plock), Josip Šimić (Wetzlar), Zlatko Raužan (Sesvete)

Lijevi vanjski: Tin Lučin (Nexe), Zvonimir Srna (Montpellier), Marko Mamić (Leipzig), Leon Ljevar (Slovan Ljubljana), Diano Neris Ćeško (Izviđač)

Srednji vanjski: Luka Cindrić (Veszprem), Ivano Pavlović (Zagreb)

Desni vanjski: Ivan Martinović (Veszprem), Mateo Maraš (PSG), Luka Lovre Klarica (Zagreb), Patrik Martinović (Kadetten Schaffhausen)