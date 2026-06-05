Klose najbolji topnik SP-a svih vremena, Francuz zabio čak 13 golova na jednom

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Na dosadašnja 22 svjetska nogometna prvenstvu postignuto je 2.720 golova u 964 utakmice.

Kao prvi strijelac u povijest se upisao Francuz Lucien Laurent na SP-u 1930. godine u francuskoj pobjedi protiv Meksika (4-1).

Laurent je zabio pogodak u 19. minuti utakmice, a u deset nastupa u dresu “Tricolora” postigao je ukupno dva gola.

Rekorder je njemački napadač Miroslav Klose koji je zabio 16 golova. Klose je nastupio na četiri SP-a (2002, 2006, 2010, 2014) i ukupno upisao 24 nastupa, što je prosjek od 0.67 golova po utakmici.

Klose je u svom debitantskom nastupu na SP postigao “hat-trick”, a sva je tri svoja gola u 8-0 pobjedi protiv Saudijske Arabije postigao glavom. To SP 2002. Klose je zaključio sa pet pogodaka, svih pet glavom, a Njemačka je stigla do finala.

Četiri godine potom, na SP 2006. kojemu je Njemačka bila domaćin, Klose je ponovno postigao pet golova, a to mu je bilo dovoljno da ponese naslov najboljeg strijelca natjecanja. No, Njemačka je zaustavljena u polufinalu i na kraju zauzela treće mjesto. Na World Cupu u Južnoj Africi 2010. Njemačka je opet bila treća, a Klose je postigao četiri pogotka.

Na svom posljednjem SP-u u Brazilu 2014. godine Klose je zabio dva gola što je bilo dovoljno da preskoči Brazilca Ronalda koji je zabio ukupno 15 golova. Klose je postigao pogodak u skupini u susretu protiv Gane (2-2), te u polufinalu protiv Brazila (7-1).

Mjesec dana nakon osvajanja svjetskog naslova, Klose se oprostio od reprezentacije. U dresu ‘elfa’ je zabio ukupno 71 pogodak i najbolji je strijelac u povijesti njemačke vrste ispred Gerda Mullera koji je zabio tri gola manje.

Iza Klosea i Ronalda je Nijemac Gerd Muller sa 14 golova, a četvto mjesto na listi svih vremena zauzima Francuz Just Fontaine, a on je svih svojih 13 pogodaka postigao na istom natjecanju, SP 1958. u Švedskoj na kojemu je Francuska bila treća.

“Kralj nogometa” Pele, koji je nastupio na četiri svjetska prvenstva i osvojio tri naslova prvaka, sa 12 pogodaka zauzima peto mjesto na vječnoj ljestvici.

UKUPNA LISTA STRIJELAC NA SP:

16 – Miroslav Klose (Njemačka)

15 – Ronaldo (Brazil)

14 – Gerd Mueller (Njemačka)

13 – Just Fontaine (Francuska), Lionel Messi (Argentina)

12 – Pele (Brazil), Kylan Mbappe (Francuska)

11 – Juergen Klinsmann (Njemačka), Sandor Kocsis (Mađarska)

10 – Gabriel Batistuta (Argentina), Gary Lineker (Engleska), Helmut Rahn (Njemačka), Thomas Muller (Njemačka)….