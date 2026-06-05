Slovenski novinar ususret duelu s Hrvatskom za SK: Hrvatska priča na SP-ima je nenadmašiva, svjetsko čudo

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Ususret posljednjoj provjeri za SP koju će Hrvatska igrati protiv Slovenije, u emisiji Jutro SK gost nam je bio cijenjeni slovenski sportski novinar i komentator Jaka Kozmelj. Kako vidi Sloveniju s novim izbornikom, kako hrvatske šanse na SP-u te kako dvoboj u Varaždinu, otkrio je našem Petru Čondiću. Uživajte u razgovoru...