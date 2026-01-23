Sigurdsson nakon pobjede protiv svojeg Islanda: Kontrolirali smo utakmicu od početka do kraja

Podijeli :

Hrvatska je u prvom kolu glavne faze EHF Europskog prvenstva u rukometu svladala Island s 30:29 te je tako zadržala nadu za prolazak u polufinale Eura. Nakon pobjede je kratku izjavu dao hrvatski izbornik Dagur Sigurdsson.

“Dali su sve od sebe danas. Teška utakmica i jaka ekipa. Kontrolirali smo utakmicu od početka do kraja. Pokazali smo karakter u ovoj pobjedi.”

Sigurdsson je u ovoj utakmici napravio ključne promjene. U igru je uvrstio Matea Maraša koji je bio najbolji strijelac sa sedam golova, a ubacio je i Dinu Slavića koji je unatoč ozljedi upisao važnu obranu sedmerca.

Hrvatska je sada na dva boda u glavnoj fazi Eura, a u nedjelju ih čeka Švicarska koja ih je u nedavnoj prijateljskoj utakmici porazila.