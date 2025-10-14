Rukometaši Zagreba žele do prvih bodova u Ligi prvaka: ‘Mentalno smo na visokoj razini’

Podijeli :

Tomasz Fafara PressFocus via Guliver

Rukometaši Zagreba u 5. će kolu skupine B Lige prvaka u četvrtak u Areni Zagreb od 18.45 sati ugostit danski GOG Gudme te su uvjereni kako je to idealna prilika za osvajanje prvih ovosezonskih bodova u najjačem klupskom natjecanju s obzirom kako je GOG izravni konkurent za prolazak u nokaut fazu natjecanja.

Nakon četiri odigrana kola Zagreb je bez bodova iako je bio nadomak uspjehu prošlog tjedna na gostovanju kod Paris SG-a, dok Danci na svom kontu imaju dva boda koja su osvojili na gostovanju u Bitolju.

“Danski GOG je dobra ekipa, uostalom kao i sve u Ligi prvaka gdje zaista nema slabog suparnika. Ipak, vjerujem da je to ekipa s kojom mi možemo i moramo igrati. Njihovu igru krasi mladost, poletnost, brzina i jako puno trčanja. Uz to bih naglasio i njihovu odličnu igru ‘sedam na šest’ i to je nešto na što ćemo morati obratiti veliku pozornost. Zanimljiv je i podatak da su u četiri utakmice Lige prvaka zabijali preko 30 golova, dok to recimo nije slučaj u domaćem prvenstvu. Igrači na koje posebno treba obratiti pažnju su desni vanjski Hjalte Lykke koji je iznimno brz i neugodan za braniti i na srednjem vanjskom najbolji junior svijeta Oli Mittun koji je motor pokretač cijele ekipe. Vjerujem da naša standardna obrana 6-0, ukoliko bude dovoljno pokretljiva, može odgovoriti izazovu, ali uz to pripremamo i alternativnu obranu koju uvježbavamo posebno za GOG. Sigurno da nije jednostavno 60 minuta braniti sjajne igrače poput ove dvojice i oni će zabiti neke svoje šanse, ali ja vjerujem da je naša ekipa u dobroj formi, u dobrom trenutku i vjerujem da možemo i hoćemo u četvrtak uzeti prve bodove”, izjavio je trener Zagreba Andrija Nikolić.

S trenerom se slaže i ponajbolji igrač i strijelac hrvatskog prvaka Luka Lovre Klarica:

“Riječ je o mladoj i poletnoj ekipi, snaga im je igra s čovjekom više i to su doveli gotovo do savršenstva. Naš glavni fokus mora biti upravo na tome jer se pokazalo da im je realizacija u igri ‘sedam na šest’ ubojita i da na taj način dosta kažnjavaju protivnike. Mi moramo biti maksimalno fokusirani i upravo u tim trenucima im oduzeti koju loptu kako bismo bili u šansi zabiti i na prazan gol. Laki golovi će nam puno značiti u četvrtak i zato je koncentracija u obrani ključ. Unatoč njihovim neospornim kvalitetama mislim da će sve ovisiti o nama. Bili smo sjajni u Parizu, podigli smo tranziciju na jedan višu razinu i ukoliko ponovimo takvu partiju onda je pobjeda zajamčena. Ekipa je porazu od Pariza unatoč mentalno na visokoj razini, sjajno se trenira, puni smo samopouzdanja i u četvrtak idemo pokušati uzeti prve bodove.”