Mandićev Magdeburg osvojio Szeged, za domaćina briljirao Šoštarić

Hrvatski rukometni reprezentativac Mario Šoštarić bio je najraspoloženiji igrač Pick Szegeda u prvoj utakmici četvrtfinala Lige prvaka protiv Magdeburga, u kojoj je postigao devet pogodaka. Ipak, mađarska momčad na domaćem terenu nije uspjela izbjeći poraz te je izgubila 35:28 od aktualnog prvaka, zbog čega je pred njom težak uzvrat u Njemačkoj.

Šoštarić je devet golova postigao iz 14 pokušaja i bio ključni razlog što Szeged nije doživio uvjerljiviji poraz. Ujedno mu je to bila druga najučinkovitija utakmica ove sezone u Ligi prvaka, nakon dvoboja protiv danskog GOG-a u kojem je zabio 12 pogodaka bez promašaja. Time je stigao do ukupno 80 golova u aktualnoj sezoni elitnog natjecanja, čime se popeo na 12. mjesto ljestvice strijelaca.

Drugi hrvatski reprezentativac u redovima Szegeda, Marin Jelinić, nije nastupio u ovoj utakmici. Na suprotnoj strani, vratar Magdeburga Matej Mandić dobio je priliku u završnici susreta te je obranio dva sedmerca, po jedan Šoštariću i Sebastianu Frimmelu.