VIDEO / Jakić ušao s klupe pa drugim pogotkom sezone pogurao Augsburg prema važnoj pobjedi

Hrvatski reprezentativac Kristijan Jakić ušao je s klupe u 36. minuti umjesto ozlijeđenog Han-Noaha Massenga i dao važan doprinos pobjedi Augsburga 3:1 na gostovanju kod Werdera iz Bremena.
Gosti su poveli s dva pogotka Kadea u prvom poluvremenu, dok je Werder nakon bolje igre smanjio u 64. minuti preko Schmida.
Ipak, Jakić je u 69. minuti nakon kornera zabio za 3:1 i potvrdio slavlje svoje momčadi.
Bio mu je to drugi pogodak ove sezone u Bundesligi, a Augsburg se ovom pobjedom dodatno približio mjestima koja vode u kvalifikacije za Konferencijsku ligu.
