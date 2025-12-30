Sigurdsson komentirao stanje: ‘Zadovoljni smo, nadamo se da neće biti ozljeda’

Podijeli :

Sasa Pahic Szabo / kolektiff

Izbornik hrvatske muške rukometne reprezentacije Dagur Sigurdsson objavio je popis od 22 igrača koji će se 2. siječnja okupiti u zagrebačkom hotelu Westin i započeti drugi dio priprema za Europsko prvenstvo koje će biti održano u Danskoj, Švedskoj i Norveškoj od 15. siječnja do 1. veljače.

Većinu popisa čine igrači koji su pod Sigurdssonovim vodstvom u siječnju 2025. osvojili srebrnu medalju na Svjetskom prvenstvu. Njima je kao treći vratar priključen Dino Slavić iz francuskog Limogesa, koji se istaknuo u nedjeljnoj pripremnoj utakmici protiv Sjeverne Makedonije u Poreču, kad je s 15 obrana bio jedan od najzaslužnijih za pobjedu (26-23) pomlađene hrvatske reprezentacije.

“Da, Slavić nastavlja s nama, kao i pivot (Zlatko) Raužan. Tu su i Ivano (Pavlović) te (Leon) Ljevar. Naravno, nastavljaju s nama i stalni reprezentativci, poput Glavaša i Šimića”, prokomentirao je popis izbornik Dagur Sigurdsson.

Kao opcija za zamjene na vanjskim pozicijama među pozvanima su i Diano Neris Ćeško te Patrik Martinović.

“Zadovoljni smo prvom fazom. Imali smo dobro ozračje, igrači su pokazali snažan karakter i odigrali smo dobro protiv Sjeverne Makedonije. Veselimo se drugoj fazi”, istaknuo je izbornik koji je, zasad, s popisa izostavio sjajnog, srčanog kružnog napadača Marina Šipića, koji ima poteškoća s ozljedom.

“U sljedećim danima ćemo vidjeti u kakvom su stanju igrači. Tijekom prvog dijela nije bilo dodatnih ozljeda, nadam se da će tako biti i u petak kad nam se pridruže ostali“, dodao je Sigurdsson.

Hrvatski rukometaši će se od 2. do 8. siječnja pripremati u Prelogu, a potom će doputovati u Zagreb, gdje će istu večer (20.30 sati) u Areni odigrati prvi od dva pripremna dvoboja protiv reprezentacije Njemačke. Uzvrat je na rasporedu tri dana poslije u Hannoveru.

Po završetku tog dvoboja će hrvatski rukometaši još tri dana trenirati u tom gradu, a onda se 15. siječnja preseliti u švedski Malmo, gradu u kojem će im suparnici u prvom dijelu grupne faze biti reprezentacije Gruzije (17.1.), Nizozemske (19.1.) i Švedske (21.1.), jednog od tri domaćina Europskog prvenstva.

Po dvije najbolje reprezentacije iz svake od šest skupina će izboriti plasman u drugi dio grupne faze natjecanja.

Hrvatska je sudjelovala na svih 16 europskih smotri i osvojila šest odličja – po tri srebra i bronce. Europsko zlato je jedino koje hrvatskim rukometašima nedostaje s velikih natjecanja.