Sigurdsson objavio popis za zadnje pripreme za Euro, otpala su još dva igrača

(AP Photo/Darko Bandic)

Hrvatska rukometna reprezentacija završila je prvi krug priprema za nadolazeći Euro, a ponovno se okupljaju 2. siječnja kada kreću na daljnje pripreme u Prelog.

Izbornik Dagur Sigurdsson na Europsko prvenstvo (koje se od 15. siječnja 2026. do 1. veljače 2026. održava u Danskoj, Švedskoj i Norveškoj) može povesti 20 igrača, dok ih u zapisniku svake utakmice može biti 16.

Nakon prvog ciklusa dodatno je skratio popis na kojem se sada nalaze 22 igrača:

Golmani: Dominik Kuzmanović (Gummersbach), Matej Mandić (Magdeburg), Dino Slavić (Limoges)

Lijeva krila: David Mandić (Melsungen), Marin Jelinić (Pick Szeged)

Desna krila: Mario Šoštarić (Pick Szeged), Filip Glavaš (Zagreb)

Pivoti: Veron Načinović (Kiel), Leon Šušnja (Wisla Plock), Josip Šimić (Wetzlar), Zlatko Raužan (Sesvete)

Lijevi vanjski: Tin Lučin (Nexe), Zvonimir Srna (Montpellier), Marko Mamić (Leipzig), Leon Ljevar (Slovan Ljubljana), Diano Neris Ćeško (Izviđač)

Srednji vanjski: Luka Cindrić (Veszprem)

Desni vanjski: Ivan Martinović (Veszprem), Mateo Maraš (PSG), Luka Lovre Klarica (Zagreb), Patrik Martinović (Kadetten Schaffhausen)

Važno je naglasiti da ovaj popis igrača nije konačan za Europsko prvenstvo, već se odnosi samo na završnu fazu priprema. Na njemu se ne nalazi Marin Šipić, prvi napadački pivot Hrvatske, za kojeg se Sigurdsson i njegov stručni stožer nadaju da će se oporaviti od ozljede na vrijeme za nastup na Euru.

Igrači su dobili dva slobodna dana tijekom novogodišnjih praznika, a 2. siječnja ponovno se okupljaju u Zagrebu i putuju u Prelog. Ondje će boraviti i trenirati do 8. siječnja 2026., kada se vraćaju u Zagreb, a istoga dana u 20:30 u Areni ih očekuje prijateljski susret protiv Njemačke.