VIDEO / Ludnica u Sofiji: Hrvat donio titulu tamošnjem velikanu i prekinuo dugogodišnju dominaciju Ludogoreca

U 32. kolu bugarske EFBET lige Levski je s 1:0 bio bolji od CSKA 1948 Sofije, a jedini pogodak zabio je hrvatski napadač Marko Dugandžić.

Hrvatski napadač svoj je prvi nastup za Levski upisao u ožujku protiv Beroea, a ova utakmica bila mu je tek treća u dresu bugarskog velikana. U igru je ušao u 60. minuti, a gol za vodstvo zabio je samo 11 minuta nakon ulaska, odnosno u 71. minuti.

Do kraja susreta Levski je sačuvao prednost te je s 1:0 došao do pobjede koja mu je osigurala prvi naslov prvaka još od sezone 2008./2009. Bilo je to tri godine prije početka dominacije Ludogoreca koji je od 2011./2012. do 2024./2025. nanizao čak 14 bugarskih naslova te je bio na korak od povijesti jer nitko u Europi nije osvojio 15 uzastopnih naslova.

Međutim, nisu uspjeli te su ostali na 14 koliko imaju Lincoln Red Impsi (Gibraltar) i Skonto Riga (Latvija).