Rukometaši nisu mogli do ‘čuda’ u Njemačkoj protiv europskog prvaka

Podijeli :

Goran Mehkek CROPIX via Guliver

Rukometaši Zagreba izgubili su i sedmu utakmicu zaredom u Ligi prvaka i to na gostovanju kod europskog prvaka Magdeburga 22:27 (9:10).

Hrvatski prvak je odigrao sjajno prvo poluvrijeme, koja je najbolja europska momčad dobila sa svega minimalnih 10:9. No, Nijemci su drugi dio započeli puno odlučnije i serijom 7-2 pobjegli na nedostižnih 17:11.

Kod Zagreba je Filip Glavaš zabio 7, a Luka Lovre Klarica četiri gola, dok je Magdeburg predvodio Sebastien Berthold sa šest golova.

Magdeburg je prvi na ljestvici sa svih sedam pobjeda, a Zagreb na dnu sa sedam poraza.

U 8. kolu Zagreb 19. studenoga dočekuje u Areni upravo Magdeburg.