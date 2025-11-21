Reprezentativac iskreno o krizi Zagreba: ‘Vlada depresija, moral nam pada’

Podijeli :

xxDamirxKrajacx via Guliver

Rukometaši Zagreba ove su sezone upisali poraze u svih osam utakmica Lige prvaka, s gol razlikom od čak -38.

U domaćem prvenstvu po običaju nemaju problema, no u Europi su najlošija momčad te jedina bez pobjede, dokj je prvi bolji od njih Eurofarm Pelister s dvije pobjede.

Razočaranje u krizi nije skrivao igrač Zagreba i hrvatske reprezentacije, Luka Lovre Klarica.

“Moram priznati da je prisutno veliko razočaranje kod nas. Vlada depresija. Imamo osam poraza zaredom. Nije dobro. Moral lagano pada, nešto slično sam nažalost već proživio. Bio sam dio momčadi koja je upisala neslavan rekord kada smo izgubili svih 14 utakmica u našoj skupini”, rekao je za Večernji list.

Prisjetio se i te sezone 2020./21. kada je Zagreb ostao bez ijedne pobjede u Europi.

“Nadam se da se ovog puta to neće dogoditi. Nekako vjerujem da ćemo, ako ništa drugo, barem pobijediti Pelister na domaćem parketu. Naravno, nećemo se predavati ni u ostalim utakmicama do kraja. Ali, opet, teško je igrati utakmicu u Ligi prvaka kada znaš da iza sebe imaš sve poraze. Na treninzima se dobro radi, a kada dođe utakmica, kao da je netko bacio čini na nas”, zaključuje Klarica.