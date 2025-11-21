Červar za SK nakon novog poraza Zagreba: ‘Skandinavci su napravili promjenu pravila koja njima odgovara’

Današnji rukomet je brz od košarke jer ima oko 60% pozicijskog napada i 40% tranzicije u cijeloj utakmici. Mi ništa ne bismo osvojili da smo cijelo vrijeme bili na 6-0. Na Svjetskom prvenstvu mi ne bi dobili Francuze da nismo igrali drugačiju obranu od 6-0.

Magdeburg je očekivano slavio 43:35 i upisao čak 14. uzastopnu pobjedu, a Zagreb je nakon starta drugog kruga Lige prvaka ostao na samom dnu grupne faze odnosno zadnjem mjestu u poretku bez bodova. O samoj utakmici, Mandiću, Sevetama i Nexeu je za Sportklub komentirao legendarni rukometni stručnjak te trener Lino Červar.

Evo što je Červar rekao nakon sraza između Zagreba i Magdeburga u Areni.

“Gledao sam Zagreb od početka sezone i mislim da ovo nije trenutak za kritiku, nego razmišljanje. Ne zato što je bilo malo ljudi, nego da Zagreb tijekom reprezentativne pauze poradi na sebi, da se resetira i da izvuče korist od Lige prvaka. Šanse za drugi krug su male, iako nada postoji. Rukomet se najviše fokusira na tranziciju zato što je došlo do promjene pravila igre. Skandinavci su napravili pravila, koja njima odgovaraju. To znači da vrlo kratko imaš loptu u rukama i da praktički odmah moraš pucati na gol. Današnji rukomet je brz od košarke jer ima oko 60% pozicijskog napada i 40% tranzicije u cijeloj utakmici. U prvom poluvremenu Zagreb je imao jednu tranziciju i kontru, a stvar se mora drugačije postaviti jer mi igramo presporo, obrambenu zonu i koristimo starije igrače za obranu 6-0. To mogu igrati Skandinavci i cijeli svijet, ali Hrvatska nikada nije tako igrala.

Mi ništa ne bismo osvojili da smo cijelo vrijeme bili na 6-0, a tijekom utakmice mi smo mijenjali tri obrane. Ostale obrane poput 5-1 svijet ne igra i ne razumije. Na Svjetskom prvenstvu mi ne bi dobili Francuze da nismo igrali drugačiju obranu od 6-0. To je glavni problem i mislim da je Zagreb jako bitan klub jer je šansa da se naši talenti napreduju. Mladi igrač može napredovati samo u jakom klubu, koji ti daje jači podražaj na treningu i gdje je trening kvalitetan. Šteta je da što više mladih igrača ne afirmiramo kroz Zagreb. Ono što je u utakmici bilo vidljivo je da nije bilo otpora. Nije isto igrati Ligu prvaka i Europsku ligu jer je drugačije te zbog konkurencije.”

Komentirao je našeg vratara Mateja Mandića, koji je za Magdeburg skupio skoro 30 obrana u ove dvije utakmice sa Zagrebom.

“Raduje i veseli taj podatak. To je dobro, ali pokazuje da golmani-igrači znaju iskočiti. Magdeburg je najbolja ekipa na svijetu uz Barcelonu. Mandića mogu jako pohvaliti. On je fantastičan i visok te djeluje hrabro. Hrvatska ima vrhunskog golmana i mogu poželjeti da ne dođe do ozljede te da napreduje. Kuzmanović je isto takav i to su dobre vijesti.”

Osvrnuo se na Sesvete i Nexe, koji odlično stoje u Europskoj ligi.

“Sesvete su dobre, ali imaju težak put nego Nexe koji je pobjedom otvorio vrata drugog kruga. Najviše me veseli Matko Moslavac kod Nexea, koji je jako dobro djelovao. Hrabar je, prolazi suparničkog igrača i mislim da je on pozitivan primjer jer uvijek inzistiram da se daje prostor našim igračima. Imamo Zagreb, Sesvete i Nexe u Europi, a mislim da ima prostora u Poreču koji ima dobre uvjete. Mi moramo imati jaku ligu i ne smijemo izgubiti rukomet. Iz dobre lige mogu se izvući igrači za reprezentaciju, a klubovima je lakše da koriste naše igrače koji su naša budućnost. Puno radimo s našim igračima i moramo se osloniti na naše trenere.”

Za kraj je zaključio…

“Žao mi je što je malo ljudi bilo na utakmici, ali narod ide tamo gdje se pobjeđuje. Treba ići naprijed te pozitivno gledati bez obzira što je teško i što nema pobjede. Isto tako treba raditi jer u stručnom radu je spas. Uvijek težiš da budeš bolji i nikada se ne smiješ zadovoljiti sa postignutim uspjehom. Čak kada si gore i treba se još jače potruditi da budeš bolji.”