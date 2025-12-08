Obrvan: U drugom poluvremenu igračice su se razbudile, glava je bolje funkcionirala

Podijeli :

Sasa Pahic Szabo / kolektiff

Nakon uvjerljivih pobjeda protiv Irana i Urugvaja, hrvatske rukometašice su porazile i Paragvaj sa 30-17 izborivši finale Presidents Cupa u kojem će razigravati za 25. mjesto na Svjetskom prvenstvu u Nizozemskoj i Njemačkoj.

Izbornik reprezentacije Ivica Obrvan komentirao je najnoviju pobjedu.

“Očekivana naša pobjeda. Čestitke igračicama na drugom poluvremenu kad su se razbudile i kad je glava bolje funkcionirala. Ovo je bila treća utakmica, u dvorani smo bili od 9 ujutro. Adaptacija je malo teža, danas je to bilo osjetno u prvom poluvremenu. U drugom smo od samog početka bili na nivou i u startu riješili utakmicu.”

Hrvatice će u srijedu igrati za 25. mjesto.

“Osjeća se polako psihički i fizički zamor. Pronaći ćemo motiv i za posljednju utakmicu da završimo ovo SP kako i treba. U ovom Presidents Cupu bilo koja europska ekipa, pa tako i Hrvatska, velik je favorit. Ne smijete nikog podcijeniti, ali razlika u kvaliteti je velika.”