Martinović nakon važne pobjede progovorio o ozljedi: ‘Nisam mogao…’

xGonzalesxPhoto TobiasxJorgensenx via Guliver

Hrvatska je u drugom kolu druge faze Europskog prvenstva u rukometu pobijedila Švicarsku 28:24 te se bodovno izjednačila s Islandom, Slovenijom i Švedskom na vrhu skupine (po četiri boda). Švicarska i Mađarska ostale su na dnu s jednim bodom.

Najbolji strijelci Hrvatske bili su Zvonimir Srna i Ivan Martinović s pet golova, dok je Filip Glavaš dodao četiri. Kod Švicaraca je najefikasniji bio Samuel Zehnder sa šest pogodaka.

“Prije utakmice smo rekli da želimo pobijediti kako god odigrali Šveđani i Islanđani. Osim starta, sve smo odradili kako treba. Zasad sam okej. Nisam mogao skočiti koliko mogu inače. Dao sam sve od sebe, koliko god boli. Hvala fizioterapeutima i svima ostalima koji su se pobrinuli da budem tu s ekipom.

Regeneracija počinje sad u svlačionici, čekaju nas Slovenci. Ne razmišljamo ni ne kalkuliramo. Idemo uživati i igrati za Hrvatsku. Zaslužili smo polufinale. Idemo na glavu kao i danas i vjerovati da možemo u polufinale”, rekao je kapetan Ivan Martinović nakon utakmice.