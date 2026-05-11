Okupili se hrvatski rukometaši: Sigurdsson reprezentaciji priključio tri debitanta

Podijeli :

Uros Hocevar / kolektiff

Hrvatska muška rukometna reprezentacija još je jednom na okupu, a izabranike Dagura Sigurdssona u ovom tjednu očekuju dva prijateljska susreta s reprezentacijom Švedske - prvi u srijedu, 13. svibnja, od 18.10 sati u Kristianstadu, a drugi u subotu, 16. svibnja, od 17 sati u Varaždinu.

Idealna je to prilika za još jedan test forme standardnih reprezentativaca, ali i za provjeru mlađih igrača koji predstavljaju budućnost hrvatskog muškog rukometa.

Rukometaši su se u ponedjeljak okupili u zagrebačkom hotelu Westin. Nažalost, kako to obično biva u ovom dijelu sezone, Sigurdsson neće imati na raspolaganju sve igrače s poziva koji je objavio prije desetak dana. Zbog ozljeda koje su zaradili u tom razdoblju u ovoj akciji neće sudjelovati Luka Cindrić, Filip Glavaš, Leon Šušnja, Luka Lovre Klarica i Zlatko Raužan.

“Imamo sreće da ne moramo igrati u kvalifikacijama. To su doista teške utakmice sad kad je sezona pri kraju i kad ima puno ozljeda, a i igračima je puno teže zadržati punu koncentraciju. To će i za nas biti ključno protiv Šveđana. Oni su nam zadali puno problema na zadnjem prvenstvu. Bit će to veliki izazov, jer imaju snažnu reprezentaciju, ali moramo naći način kako ih pobijediti. Snažni su, imaju odlične vratare i igraju brz rukomet. Imat ćemo vrlo težak zadatak, ali to je dobra provjera za nas”, rekao je izbornik Sigurdsson.

Zbog toga spomenutih izostanaka, izbornik je odlučio pozvati tri debitanta – Petra Šprema, Antonia Berislava Tokića i Tea Popovića.

“Kad smo u mogućnosti, uvijek se trudimo priključiti i nekoliko mladih igrača, kako bismo ih mogli bolje upoznati i vidjeti kako će se snaći u reprezentativnom okruženju. Doista se veselim vidjeti ih na treninzima, a možda ćemo im moći dati i priliku u utakmicama. Zaslužili su poziv dobrim igrama u klubovima.”

Nakon duže stanke u reprezentaciju se vraća Marin Šipić, koji je zbog ozljede morao propustiti nastup na ovogodišnjem Europskom prvenstvu, a u odnosu na prošli reprezentativni tjedan, ponovno će u momčadi biti oporavljeni Tin Lučin i Mateo Maraš, te Marko Mamić, koji je prošlo okupljanje propustio zbog prinove u obitelji.

“Nisam se s njima vidio od desetog mjeseca kad sam se ozlijedio. Tek sam se nedavno vratio na teren, odigrao tri-četiri utakmice u klubu. Drago mi je da sam opet ovdje, s ekipom. Kod nas nema velike razlike između prijateljskih i kvalifikacijskih utakmica. Slušamo što nam izbornik kaže, što traži od nas. Pokušat ćemo to odraditi, nešto novo naučiti, nešto se novo dogovoriti. Veselim se bilo kojoj utakmici. Prvi put sam morao gledati prvenstvo na televiziji, bilo je čudno i ne želim da se to ponovi, tako da jedva čekam”, rekao je povratnik Marin Šipić.

U ponedjeljak će reprezentativci imati jedini trening prije puta u Švedsku, gdje će također imati još jedan trening u utorak. Po povratku iz Švedske, reprezentacija će od četvrtka boraviti u varaždinskom hotelu Turist i trenirati u Areni Varaždin.

Na popisu za ovu akciju nalaze se vratari Dominik Kuzmanović, Matej Mandić i Tin Herceg, krila David Mandić, Marin Jelinić, Mario Šoštarić i Petar Šprem, vanjski igrači Tin Lučin, Zvonimir Srna, Leon Ljevar, Diano Neris Ćeško, Berislav Antonio Tokić, Ivan Martinović, Mateo Maraš, Patrik Martinović, Teo Popović, Marko Mamić i Matko Moslavac te pivoti Veron Načinović, Marin Šipić i Josip Šimić.