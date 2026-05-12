Mandićev Magdeburg doznao protivnika u polufinalu Lige prvaka

U polufinalu ovosezonskog završnog turnira rukometne Lige prvaka koji će se igrati u Kölnu 13. i 14. lipnja sastat će se lanjski finalisti, branitelj naslova Magdeburg i Füchse iz Berlina, odlučeno je ždrijebom u Beču u utorak.
Magdeburg je prošle godine u finalu bio uspješniji od Füchsea s 32-26 i tako osvojio svoj peti naslov kontinentalnog prvaka. Füchseu je to bio prvi nastup u finalu.
Podsjetimo, za Magdeburg brani sjajni hrvatski vratar Matej Mandić, dok berlinsku momčad predvodi najbolji igrač svijeta Danac Mathias Gidsel.
U drugom polufinalu sastat će se 12-erostruki europski prvak Barcelona i danski Aalborg.
Bit će to “repriza” finala otprije dvije godine u kojem je Barcelona slavila s 31-30.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!