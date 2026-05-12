Mandićev Magdeburg doznao protivnika u polufinalu Lige prvaka

Podijeli :

Guliver Image

U polufinalu ovosezonskog završnog turnira rukometne Lige prvaka koji će se igrati u Kölnu 13. i 14. lipnja sastat će se lanjski finalisti, branitelj naslova Magdeburg i Füchse iz Berlina, odlučeno je ždrijebom u Beču u utorak.

Magdeburg je prošle godine u finalu bio uspješniji od Füchsea s 32-26 i tako osvojio svoj peti naslov kontinentalnog prvaka. Füchseu je to bio prvi nastup u finalu.

Podsjetimo, za Magdeburg brani sjajni hrvatski vratar Matej Mandić, dok berlinsku momčad predvodi najbolji igrač svijeta Danac Mathias Gidsel.

VIDEO / Mandić briljirao u derbiju Bundeslige: Zaustavio je Gidsela i društvo te pogurao Magderburg prema naslovu!

U drugom polufinalu sastat će se 12-erostruki europski prvak Barcelona i danski Aalborg.

Bit će to “repriza” finala otprije dvije godine u kojem je Barcelona slavila s 31-30.