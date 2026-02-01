Maraš poslao moćnu poruku nakon velikog uspjeha: ‘Njima u inat osvojili smo broncu’

SKener: Dočekan na nož, a postao heroj ulice Stigla je odluka: Svečanog dočeka rukometaša neće biti!

Nakon susreta Mateo Maraš nije skrivao nezadovoljstvo te je otvoreno kritizirao organizaciju prvenstva. Podsjetimo kako je Hrvatska bila jedina reprezentacija koja u završnici nije bila smještena u Herningu, kao i da je jedina ostala bez dana odmora zbog loše složenog rasporeda.