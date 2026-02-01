Maraš poslao moćnu poruku nakon velikog uspjeha: ‘Njima u inat osvojili smo broncu’

Hrvatska rukometna reprezentacija osvojila je brončanu medalju na Europskom prvenstvu pobjedom protiv Islanda 34:33 u utakmici za treće mjesto.
Izabranici Dagura Sigurdssona tako su stigli do druge medalje zaredom, nakon srebra osvojenog prošle godine na Svjetskom prvenstvu.
Nakon susreta Mateo Maraš nije skrivao nezadovoljstvo te je otvoreno kritizirao organizaciju prvenstva. Podsjetimo kako je Hrvatska bila jedina reprezentacija koja u završnici nije bila smještena u Herningu, kao i da je jedina ostala bez dana odmora zbog loše složenog rasporeda.
“Nije moglo bez drame. Ovo je bronca za loše organizirano prvenstvo i za organizatore. Njima u inat smo osvojili medalju”, poručio je Maraš.
