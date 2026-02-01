Maraš poslao moćnu poruku nakon velikog uspjeha: ‘Njima u inat osvojili smo broncu’

1. velj 2026
Hrvatska rukometna reprezentacija osvojila je brončanu medalju na Europskom prvenstvu pobjedom protiv Islanda 34:33 u utakmici za treće mjesto.

Izabranici Dagura Sigurdssona tako su stigli do druge medalje zaredom, nakon srebra osvojenog prošle godine na Svjetskom prvenstvu.

“Nije moglo bez drame. Ovo je bronca za loše organizirano prvenstvo i za organizatore. Njima u inat smo osvojili medalju”, poručio je Maraš.

