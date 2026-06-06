VIDEO / Portugal upisao pobjedu u provjeri pred Svjetsko prvenstvo, susret obilježila tučnjava u prvom poluvremenu

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U prvoj od dvije lipanjske provjere za Svjetsko prvenstvo u Sjevernoj Americi Portugal je s 2:1 slavio protiv Čilea koji se nije plasirao na Mundijal.

Nakon prvog poluvremena nije bilo golova, ali jest situacija koje treba izdvojiti. Posebno se ističe kraj poluvremena kada su glavni akteri bili Rafael Leao i Ivan Roman. Njih dvojica su “zakuhali” situaciju na travnjaku te su se naguravali, a na kraju je Roman ostao ležati na travnjaku. To ga nije spasilo jer je on, kao i suigrač Luke Modrića iz Milana, zaradio crveni karton.

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Ta igra 10 na 10 više je pasala Portugalu koji je u 58. minuti stigao do vodstva. Ruben Neves, igrač Al-Hilala, sjajnim je dodavanjem pronašao Goncala Guedesa koji potom zabija za 1:0 Portugala. U 75. minuti Portugalci su povećali prednost, a za to je bio zaslužan Bruno Fernandes, najbolji igrač Premier lige.

On je s ruba kaznenog prostora sjajno zapucao prema golu te je pogodio za 2:0. U 92. minuti Čile je zabio počasni pogodak odmjerenim udarcem Lucasa Cepede, napadača Elchea.

U drugoj pripremnoj utakmici Portugal će snage odmjeriti s Nigerijom koja nije uspjela izboriti svoje mjesto na najvećoj svjetskoj smotri.

Portugal će na Svjetskom prvenstvu igrati u skupini K s Demokratskom Republikom Kongo, Uzbekistanom i Kolumbijom.

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