Vatreni obišli reprezentativni kamp u Gorici: ‘Jedva čekamo doći trenirati’

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Nakon gotovo dva tjedna priprema u Rijeci, hrvatska nogometna reprezentacija stigla je u Zagreb, gdje će provesti noć prije odlaska u Varaždin. Ondje Vatrene u nedjelju očekuje posljednja provjerna utakmica prije puta, ogled protiv Slovenije koji počinje u 20.45 sati.

Prije dolaska u hotel, izbornik Zlatko Dalić i reprezentativci predvođeni kapetanom Lukom Modrićem obišli su gradilište budućeg kampa Hrvatskog nogometnog saveza u Velikoj Gorici.

Prema informacijama Sportskih novosti, na više od 92.000 četvornih metara prostora u Turopolju, svega nekoliko kilometara od Zračne luke Franjo Tuđman, gradi se moderan sportski kompleks. U sklopu projekta nalazit će se četiri nogometna igrališta, stadion kapaciteta 3.000 gledatelja namijenjen utakmicama mlađih kategorija i ženskih reprezentacija, atletska staza, teretana, sportska ambulanta, restoran te novo sjedište HNS-a.

“Proljeće sljedeće godine, travanj ili svibanj. To je rok kakav je bio zacrtan za dovršetak izgradnje i tada će i biti gotovo”, rekli su za SN u subotnje predvečerje ključni ljudi za izgradnju kampa; Mladen Strganac glavni nadzorni inženjer i Nikola Tabain, projektant iz tvrtke PMC, te Nikola Čuljak iz građevinske tvrtke Kamgrad.

Napredak radova posebno je impresionirao reprezentativca Duju Ćaletu-Cara, koji je posljednjih dana radio po posebnom programu zbog problema s leđima.

“Iznenađen sam kako brzo sve napreduje. Ovo hrvatski nogomet zaslužuje i raduje me što će u budućnosti tu stasati neki novi veliki hrvatski igrači. Zadovoljan, jako lijepo već sada iako je gradilište. Nek samo završe što prije, veselim se.”

Govorio je i o svom zdravstvenom stanju uoči nadolazećih obveza.

“Bolje je. Pogotovo danas, ide sve bolje iz dana u dan. Za utakmicu sa Slovencima ćemo vidjeti, ali plan je kad dođemo u Ameriku da to saniramo stopostotno”.

Svoje dojmove podijelio je i Petar Sučić, koji s optimizmom iščekuje nadolazeće izazove.

“Optimistični smo. Momčad dobro radi, imali smo i jake suparnike u pripremama. U Varaždinu idemo tražiti pobjedu dakako, što bi nam dalo još više pozitivne energije. Meni je nastup na SP ostvarenje sna. Mislim da je to za svakog igrača, ali ja sam tu jedan od najmlađih. Osjećaj je poseban. Ne mogu dočekati tu prvu utakmicu. Sve što dosad radimo je samo odbrojavanje dana do početka, do prve utakmice”.

Govoreći o budućem domu hrvatskog nogometa, Sučić nije skrivao oduševljenje viđenim.

“Onako kako su nam predstavili, jedva čekamo doći tu raditi, trenirati, ući u ove prostorije. Bit će lijepo trenirati tu”.