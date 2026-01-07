Prvo je dobio poziv Sigurdssona, a sad mijenja klub

Podijeli :

Kevin Domas/Panoramic via Guliver Images

Među 22 igrača na popisu izbornika Dagura Sigurdssona za nadolazeće Europsko prvenstvo, našao se i 33-godišnji Dino Slavić.

Prema informacijama Balkan Handball, poziv u reprezentaciju neće biti jedina promjena u Slavićevoj karijeri ove zime.

Hrvatski vratar iz francuskog Limogesa prelazi u makedonski Ohrid. Potpisat će ugovor do ljeta 2028., a u momčadi koja ojačava ekipu kako bi stigli do naslova Sjeverne Makedonije već igra Ante Ivanković, također hrvatski reprezentativac.

Slavić je u Limogesu igrao od 2023. godine, a ranije je igrao u Zagrebu, Zametu, Umagu i Ademar Leonu.