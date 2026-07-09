Hrvatska juniorska reprezentacija upisala pobjedu na Europskom prvenstvu

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Foto: Hrvatski rukometni savez

Hrvatska muška juniorska rukometna reprezentacija je u drugom kolu Europskog prvenstva s 34:29 bila bolja od reprezentacije Sjeverne Makedonije te je upisala svoju prvu pobjedu na europskoj smotri.

Hrvatska je u prvom kolu s 37:30 poražena od Danske, ali su u drugom susretu ipak zaigrali bolje. Već nakon prvog poluvremena su izabranici Denis Špoljarića vodili s 19:14 te su napravili veliki korak prema pobjedi u drugom kolu Europskog prvenstva.

Najbolji u prvom poluvremenu bio je Petar Šprem, sin legendarnog Gorana Šprema, koji je zabio šest golova. 19-godišnji Šprem igra na suprotnoj strani od svog oca te igra na desnom krilu i nastupa za RK Dugo Selo.

U drugom poluvremenu razlika je ostala ista što je značilo da je Hrvatska slavila s 34:29. Mladi Šprem susret je završio s osam golova te je bio najbolji strijelac utakmice. Dobar je na vratima bio i Leo Branko Sunajko koji je upisao devet obrana.

Treće kolo za Hrvatsku donosi susret s Norveškom koji će odlučiti o putniku u sljedeću fazu Europskog prvenstva. Norveška prije toga mora odigrati svoju utakmicu drugog kola protiv Danske.