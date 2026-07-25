Evo tko sudi Hajduku u uzvratu protiv Pafosa

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Luka Kolanovic via Guliver

Europska nogometna federacija (UEFA) odredila je službene osobe za predstojeći uzvratni dvoboj drugog pretkoga Europske lige u kojem Hajduk gostuje na Cipru.

Uzvratni susret između Pafosa i Hajduka na rasporedu je u četvrtak, 30. srpnja, s početkom u 19:00 sati na stadionu u Limassolu, a određeno je da će glavni sudac utakmice biti iskusni poljski arbitar Paweł Raczkowski.

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Cjelokupan sudački tim na terenu dolazi iz Poljske. Raczkowskiju će pomagati asistenti Marcin Boniek i Bartosz Heinig, dok je dužnost četvrtog suca povjerena Patryku Gryckiewiczu.

Upravljanje VAR sustavom povjereno je engleskom arbitru Stuartu Attwellu, kojem će u ulozi asistenta (AVAR) potporu pružati Poljak Piotr Urban.

Paweł Raczkowski (43) posjeduje dugogodišnje međunarodno iskustvo te se na službenoj FIFA-inoj listi sudaca nalazi od 2013. godine.

Tijekom protekle natjecateljske sezone vodio je ukupno 34 službene utakmice u svim natjecanjima. U tom je razdoblju pokazao 169 žutih i šest crvenih kartona, uz 12 dosuđenih kaznenih udaraca, što ukazuje na striktan sudački kriterij koji će dočekati aktere dvoboja u Limassolu.