Hrvatska protiv Mađara može ispisati povijest

Mogao bi ovo biti još jedan veliki dan za hrvatski rukomet.
Uoči posljednjeg kola stanje na ljestvici je iznimno tijesno: Hrvatska ima 6 bodova, Island i Švedska po 5, Slovenija 4, a Švicarska i Mađarska po 2. U srijedu slijede susreti Slovenija – Island, Hrvatska – Mađarska te Švicarska – Švedska.
Zahvaljujući povoljnim rezultatima, Hrvatska pobjedom nad Mađarskom sigurno osvaja prvo mjesto u skupini i u polufinalu ide na drugoplasiranu momčad iz prve skupine, čime bi se vjerojatno izbjegao okršaj s Danskom.
Remi, međutim, nosi rizik jer bi se u slučaju pobjeda Islanda i Švedske stvorila mini-tablica u kojoj bi Hrvatska najlošije kotirala.
Poraz protiv Mađarske bio bi bezbolan samo ako Island ne pobijedi Sloveniju.
Ako u Malmou Hrvatska pobijedi Mađarsku, izborit će 10. polufinale na europskim prvenstvima i izjednačiti se sa Španjolskom na vječnoj ljestvici. Ispred bi ostala samo Danska, koja je već osigurala svoje 11. polufinale.
Hrvatska na europskim prvenstvima ima ukupno šest medalja i jedina je među ‘velikima’ koja još nema naslov prvaka Europe: Tri srebra i tri bronce.
Srebra su naši rukometaši osvajali 2008., 2010. i 2020., a bronce 1994., 2012. i 2016. godine.
