Hrvatska protiv Mađara može ispisati povijest

Podijeli :

Jozo Cabraja / kolektiff

Mogao bi ovo biti još jedan veliki dan za hrvatski rukomet.

Uoči posljednjeg kola stanje na ljestvici je iznimno tijesno: Hrvatska ima 6 bodova, Island i Švedska po 5, Slovenija 4, a Švicarska i Mađarska po 2. U srijedu slijede susreti Slovenija – Island, Hrvatska – Mađarska te Švicarska – Švedska.

POVEZANO Cindrić: Toliko sam ljut! Boli nas sve živo, ne mogu vjerovati da nam to rade Ludnica na rukometnom Euru: Hrvatska je blizu prvog mjesta, ali još uvijek može ispasti

Zahvaljujući povoljnim rezultatima, Hrvatska pobjedom nad Mađarskom sigurno osvaja prvo mjesto u skupini i u polufinalu ide na drugoplasiranu momčad iz prve skupine, čime bi se vjerojatno izbjegao okršaj s Danskom.

Remi, međutim, nosi rizik jer bi se u slučaju pobjeda Islanda i Švedske stvorila mini-tablica u kojoj bi Hrvatska najlošije kotirala.

Poraz protiv Mađarske bio bi bezbolan samo ako Island ne pobijedi Sloveniju.

Ako u Malmou Hrvatska pobijedi Mađarsku, izborit će 10. polufinale na europskim prvenstvima i izjednačiti se sa Španjolskom na vječnoj ljestvici. Ispred bi ostala samo Danska, koja je već osigurala svoje 11. polufinale.

Hrvatska na europskim prvenstvima ima ukupno šest medalja i jedina je među ‘velikima’ koja još nema naslov prvaka Europe: Tri srebra i tri bronce.

Srebra su naši rukometaši osvajali 2008., 2010. i 2020., a bronce 1994., 2012. i 2016. godine.