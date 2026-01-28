Cindrić: Toliko sam ljut! Boli nas sve živo, ne mogu vjerovati da nam to rade

Podijeli :

REUTERS/Antonio Bronic via Guliver

Hrvatska rukometna reprezentacija slavila je u susretu 3. kola skupine II drugog kruga Europskog prvenstva u Malmou protiv Slovenije 29:25.

Pobjedom nad Slovenijom Hrvatska je došla nadomak polufinala, od kojeg ih dijeli još zadnja utakmica. U srijedu u toj zadnjoj utakmici skupine Hrvatska igra sa Mađarskom u 18 sati, a možda će za polufinale biti dovoljan i bod iz tog dvoboja.

Hrvatska ima dobre šanse i u slučaju poraza od Mađarske. Ispala bi samo u dva slučaja. Prvi je ako Island pobijedi Sloveniju, a Švedska pobijedi ili remizira sa Švicarskom. Drugi je slučaj da Island i Švedska odigraju neriješeno u svojim utakmicama.

Utakmicu protiv Mađarske najavio je Luka Cindrić, a iskoristio je i priliku za kritiku zgusnutosti rasporeda na turniru.

“Prvo bih se dotaknuo toga da igramo već sutra, što je manje od 24 sata. Mislim, taj koji je ovo organizirao sigurno se nikad nije bavio sportom. Dat ću jedan primjer. Toliko se odričemo. Cijele pripreme, ovdje nakon šeste, sedme utakmice igramo utakmicu o kojoj nam ovisi polufinale. A onda dolazi nakon manje od 24 sata. Teško, jako je teško i intenzivno”, rekao je Cindrić.

“Boli me sve živo. Sve nas, ne samo mene. Načet list, rame, leđa. Katastrofa. Ne uspiješ se ni regenerirati u dva dana, a kamoli u jednom. Ne znam, nije da se pravdam. Kako je nama, tako je i drugima, ali i igrače bi se nešto trebalo pitati”, dodao je i zaključio:

“Definitivno bih to volio promijeniti u budućnosti jer ovo što rade je ludo. Ovo je katastrofa i definitivno nije zdravo ni za koga. Morao sam to reći da izađe iz mene jer sam toliko ljut na to. Ne mogu vjerovati da to rade na tako jednom velikom natjecanju.”