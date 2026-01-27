Ludnica na rukometnom Euru: Hrvatska je blizu prvog mjesta, ali još uvijek može ispasti

Podijeli :

xGonzalesxPhoto TobiasxJorgensenx via Guliver

Hrvatskim rukometašima otvoren je put prema polufinalu EP-a, ali sve se još može zakomplicirati.

Skupina 2 na Europskom prvenstvu u utorak je doživjela potpuni kaos. Island je kiksao protiv Švicarske (38:38), Hrvatska je svladala Sloveniju (29:25), a Mađarska je u završnici večeri iznenadila Švedsku i izborila remi 32:32.

Uoči posljednjeg kola stanje na ljestvici je iznimno tijesno: Hrvatska ima 6 bodova, Island i Švedska po 5, Slovenija 4, a Švicarska i Mađarska po 2. U srijedu slijede susreti Slovenija – Island, Hrvatska – Mađarska te Švicarska – Švedska.

Standings provided by Sofascore

Zahvaljujući povoljnim rezultatima, Hrvatska pobjedom nad Mađarskom sigurno osvaja prvo mjesto u skupini i u polufinalu ide na drugoplasiranu momčad iz prve skupine, čime bi se vjerojatno izbjegao okršaj s Danskom.

Remi, međutim, nosi rizik jer bi se u slučaju pobjeda Islanda i Švedske stvorila mini-tablica u kojoj bi Hrvatska najlošije kotirala.

Poraz protiv Mađarske bio bi bezbolan samo ako Island ne pobijedi Sloveniju.

Zanimljivo, postoji i scenarij u kojem domaćin Švedska ostaje bez polufinala – to bi se dogodilo ako Hrvatska pobijedi Mađarsku, a Island svlada Sloveniju.

Ukratko, pobjeda Hrvatskoj jamči polufinale i prvo mjesto, remi znači prolaz samo ako Island i/ili Švedska ne pobijede, dok poraz još uvijek ostavlja nadu ako se poklope ostali rezultati.

Program u skupini 2 započinje okršajem Slovenije i Islanda u 15.30. Hrvatska i Mađarska odmjerit će snage u 18 sati, dok će Švicarska i Švedska okončati skupinu dvobojem u 20.30.