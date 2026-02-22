Goluži pozlilo na utakmici s Nexeom, ugrađen mu je stent i u stabilnom je stanju

Podijeli :

xFotostandx/xReuhlx via Guliver Image

Prema pisanju portala Bjelovar Live, Slavko Goluža osjetio je bol u prsima početkom drugog poluvremena susreta između RK Bjelovar i druge momčadi RK Nexe. Nakon što mu je pozlilo, u pratnji igrača i pomoćnog trenera povukao se u svlačionicu.

Bivši izbornik hrvatske rukometne reprezentacije i proslavljeni kapetan reprezentacije potom je pričekao dolazak hitne pomoći, koja ga je prevezla u Opću bolnicu u Bjelovaru. Prema dostupnim informacijama, njegovo stanje je stabilno.

To je za medije potvrdio direktor kluba Davor Lamza.

“Prema zadnjim informacija trenutno stanje trenera Slavka Goluže je stabilno. Nalazi se u bjelovarskoj bolnici gdje se vrše kompletne pretrage. Bilo smo kod njega u posjeti i Goluža čeka završetak pretraga kako bi otišao kući. Razumljivo zbog stanja, više o svemu ne možemo komentirati”, izjavio je Lamza.

Goluži je u bolnici ugrađen i stent te je sada stabilno.