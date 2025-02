Goluža: Danska je šablonizirana momčad. Ako im propadne jedini plan, nemaju rješenja

Hrvatska rukometna reprezentacija spremna je za veliko finale Svjetskog prvenstva protiv Danske, koje se igra u nedjelju u 18 sati. Bivši izbornik Slavko Goluža analizirao je nadolazeći dvoboj i istaknuo ključne faktore koji bi mogli odlučiti borbu za zlato.

“Prvo, moram čestitati igračima, navijačima, svima. Ovo je pobjeda cijele Hrvatske. Protiv Francuske atmosfera i utakmica bili su veličanstveni. Presretan sam zbog Duvnjaka i Karačića koji će se od reprezentacije oprostiti s medaljom”, istaknuo je Goluža za Net.hr pa se osvrnuo na izazov koji slijedi.

“Danska djeluje impresivno, međutim ako im se zaustavi protok lopte, sigurno imamo šansu. Ključ je obrana. Igrao sam protiv Danske i 5-1 i 6-0, ali mislim da se 5-1 obrana pokazala kao naš najjači adut – gusta, kompaktna i agresivna. U napadu moramo biti strpljivi, ne smijemo gubiti lopte jer oni to kažnjavaju. Ključno će biti vraćanje u obranu i, naravno, ne smijemo razbraniti Nielsena. Vidjeli smo jučer, Portugal se držao, ali Nielsen je spustio roletu i Danska se laganim golovima odvojila. Hrvatska je ta koja prva mora udariti njih, jer ako se dozvoli da oni udare u nas, neće biti dobro. Vjerujem u dečke, vjerujem u hrvatski karakter i veliko srce – uvijek sam pozitivan”, poručio je Goluža.

Goluža smatra da je Danska vrhunska momčad, ali da ima i svojih slabosti.

“Danska je šablonizirana, igraju u jednom sustavu. Ako im se taj sustav razbije, nemaju rješenja. Imaju Gidsela, Pytlicka, ali isto tako mogu ući u seriju grešaka. Ne smijemo imati crne rupe i dopustiti im da se odvoje na 3-4 razlike. Odmah treba uzeti time-out i smiriti ekipu – to je na izborniku. U svakom slučaju, moramo im razbiti njihov šablonizirani sustav, jer ako im ga razbijemo, mogu imati problema. Portugal je to napravio u prvom poluvremenu i vidjeli smo da nije bilo jednostavno za Dance. No, Hrvatska to mora igrati svih 60 minuta, pa čak i pod cijenu poraza – ali onda barem znaš gdje si izgubio utakmicu”, zaključio je Goluža.