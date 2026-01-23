Evo što treba Hrvatskoj za prolazak u polufinale Eura

Podijeli :

xGonzalesxPhoto TobiasxJorgensenx via Guliver

Hrvatska rukometna reprezentacija uspješno je započela drugi krug Europskog prvenstva pobjedom 30:29 protiv Islanda u prvoj utakmici skupine II, čime je napravila važan iskorak prema plasmanu u polufinale. Island je prije početka natjecanja slovio kao jedan od glavnih kandidata za polufinale, zajedno sa Švedskom iz istog dijela ždrijeba.

Podsjetimo, dvije najbolje reprezentacije iz skupine izborit će polufinale, gdje će se susresti s najboljima iz druge skupine. Hrvatska je u prvom krugu poražena od Švedske, pa joj sada najviše odgovara da Šveđani pobijede sve preostale utakmice. U scenariju u kojem Hrvatska slavi u svim susretima do kraja drugog kruga, plasman u polufinale bio bi siguran.

Ako, međutim, Švedska doživi barem jedan poraz, mogla bi se formirati skupina reprezentacija s istim brojem bodova, među kojima bi bile Švedska, Hrvatska i još jedna ili više selekcija. Takav rasplet ne ide u prilog Hrvatskoj zbog slabije gol-razlike, s obzirom na težak poraz od Švedske s osam pogodaka razlike.

Za nastavak natjecanja Hrvatskoj će gotovo sigurno trebati barem još dvije pobjede, iako ni one same po sebi ne jamče prolazak, budući da se rijetko dalje prolazilo s pet bodova. Hrvatska je izraziti favorit protiv Švicarske, dok će u dvobojima sa Slovenijom i Mađarskom morati osvojiti najmanje dva boda.

Zaključno, Hrvatska će s maksimalnim učinkom do kraja drugog kruga sigurno izboriti polufinale ako i Švedska ostane neporažena. U slučaju još jednog poraza, sudbina prolaska ovisit će o ostalim rezultatima u skupini.