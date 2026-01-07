EHF poredao favorite za osvajanje Eura, evo gdje smještaju Hrvatsku

Podijeli :

AP Photo/Darko Bandic via Guliver

EHF je tjedan dana uoči početka Europskog prvenstva donio analizu snaga i poredak favorita, obzirom na sastave i nedavne rezultate reprezentacija.

Europski rukometni savez kao najvećeg favorita vidi Dansku o kojoj piše:

“Tko može zaustaviti aktualne svjetske i olimpijske prvake na putu do njihovog trećeg europskog zlata? Kad u sastavu imate igrače poput Mathiasa Gidsela, Emila Nielsena, Simona Pytlicka i Magnusa Saugstrupa, a uz to igrate na domaćem terenu, put do naslova čini se otvorenim.

Čak ni izostanak ozlijeđenih zvijezda poput Emila Madsena i Thomasa Arnoldsena ne bi trebao predstavljati prevelik problem za momčad izbornika Nikolaja Jacobsena. Uz sve to, 15.000 navijača u dvorani Jyske Bank Boxen bit će njihov osmi igrač na terenu.”

Druga je reprezentacija Francuske, a treći Island, dok su Hrvatsku smjestili na sedmo mjesto uz riječi:

“Hrvatska je tri puta igrala finale Eura i svaki put se kući vratila sa srebrom. Nakon izvanrednog nastupa na domaćem Svjetskom prvenstvu prošle godine, gdje je momčad Dagura Sigurdssona u povijesnom polufinalu svladala Francusku i uzela još jedno srebro, postavlja se pitanje što mogu na gostujućem terenu. Podrška navijača bila je ključna za taj uspjeh, a svaki turnir izvan Hrvatske je teži.

Ovo je prvo veliko natjecanje nakon oproštaja Domagoja Duvnjaka, no Sigurdssonov proces pomlađivanja momčadi pokazuje se uspješnim, s igračima poput Luke Lovre Klarice i Filipa Glavaša koji donose novu energiju. Uz to, vratarski dvojac Dominik Kuzmanović – Matej Mandić jedan je od najboljih na svijetu. Unatoč svemu, jaz do najjačih reprezentacija i dalje postoji, pogotovo kad se ne igra kod kuće.”

