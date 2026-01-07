Hrvatski rukometaši pred Njemačku: ‘Bit će to jako teška proba’

Podijeli :

xEibner-Pressefoto Memmlerx via Guliver

Aktualni svjetski doprvak, hrvatska muška rukometna reprezentacija u četvrtak će u zagrebačkoj Areni od 20.30 sati odigrati pripremnu utakmicu pred skorašnje Europsko prvenstvo protiv aktualnog olimpijskog doprvaka Njemačke.

Kao i Hrvatsku, Njemačku vodi Islanđanin, na njezinoj je klupi već pet godina Alfred Gislasson. Riječ je o legendi te zemlje koji je čak 190 puta oblačio dres te reprezentacije i treneru koji je s dvije njemačke momčadi osvajao Ligu prvaka. Najprije je to uradio s Magdeburgom 2000., pa sve ponovio s THW Kielom 2010. i 2012. godine. Za ovu europsku smotru odabrao je 18 igrača i s njima je 4. siječnja počeo pripreme, kasnije od mnogih reprezentacija jer su bundesligaški klubovi igrali do 27. prosinca ligaške susrete.

Na vratima je za mnoge trenutačno najbolji vratar svijeta Andreas Wolf koji je na dva EP (2016, 2024) i jednom SP-u (2023) bio u idealnoj momčadi natjecanja. Kada ima dan, može sam pobijediti suparnika. Na vanjskim pozicijama, njemački izbornik ima sjajan izbor. Na lijevoj strani su, bombarderi Marko Grgić, Miro Schurloff, Matthias Langhoff te mnogima manje poznat, ali jednako dobar Matthias Kiesler. Marko Grgić je sin nekadašnjeg igrača Zagreba Danijela Grgića, majka Ina je Njemica, a Marko nikada nije zaigrao ni za jednu hrvatsku mlađu selekciju, a sam je priznao da čak niti ne zna hrvatski. Igru njemačke reprezentacije organiziraju tri mlada, ali iskusna igrača jer su rano dobili priliku u reprezentaciji. Dva su dešnjaka, jedan ljevak. Juri Knorr jedini koji igra u inozemstvu, Julian Koster i Nils Lichtlein, dok je na desnoj strani dvojac Renars Uscins i Franz Semper koji je u posljednje vrijeme bio promjenjive forme, ali koji zna i može sve, ako ima dan. Njemačka tradicionalno ima moćne kružne napadače. A u Zagreb dolazi trojka koju bi poželio svaki klub na svijetu. Kapetan Johanes Golla prvi je izbor Alfreda Gislassona, Jannik Kolbacher više je posvećen obrani, dok je najmlađi Justus Fisher. Lijeva krila su iskusni Rune Damke te pouzdani Lukas Mertens, a desna Lukas Zerbe i mladi Mathis Hassler.

Uz dvoboj u Zagrebu u četvrtak, Hrvatska i Njemačka sastat će se i u u nedjelju u Hannoveru.

Pred dvoboje protiv Njemačke mladi je šuter Luka Lovre Klarica kazao:

“Ozljeda je sanirana, trenutno nemam nikakvih problema. Maksimalno treniram s ekipom, radim sve što i oni. U reprezentaciji je lijepa atmosfera i želimo da tako ostane. Njemačka je jedna od najboljih reprezentacija svijeta i utakmica protiv nje bit će jako teška proba. Ali, upravo to nam i treba jer će svaka utakmica na prvenstvu biti teška. Utakmice Hrvatska – Njemačka su ‘vječiti derbi’, pogotovo su finala u ranim 2000-ima uvijek bila između Hrvatske i Njemačke. Siguran sam da ćemo do prvenstva biti pravi”.

Vratar Matej Mandić od ove je sezone član europskog prvaka Magdeburga te se stoga sa svim njemačkim igračima susrete na tjednoj bazi.

“Lijepo je igrati u najjačoj ligi na svijetu, igram u jednoj od najboljih momčadi na svijetu i iza nas je jako dobra polusezona u kojoj smo ostvarili više-manje sve pobjede. Ekipa me je odlično prihvatla, ja dobro koristim minutažu koju dobijem, u budućnosti će to izgledati sve bolje. Njemačka je ozbiljna reprezentacija, dobar test pred domaćom publikom koji će pokazati na kojoj smo trenutačno razini. Svi njemački igrači igraju u Bundesligi, riječ je o odličnim individualcima koji su vrlo mladi i dugo će vremena biti veliki protivnik svima u Europi”, najavio je dvoboj Mandić.

Hrvatska će na EP-u u Švedskoj, Danskoj i Norveškoj, koje počinje 15. siječnja, igrati u skupini E u Malmou, a suparnici će joj redom biti Gruzija (17. siječnja), Nizozemska (19. siječnja) te Švedska (21. siječnja). Prve dvije reprezentacije iz skupine izborit će prolazak u drugi krug natjecanja.