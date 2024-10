Duvnjak s Kielom deklasirao Nexe u Našicama

Podijeli :

Rukometaši hrvatskih klubova Nexea i Sesveta upisali su poraze u susretima 3. kola EHF Europske lige.

Nexe je u susretu E skupine u Našicama izgubio od Kiela sa 26-35 dok su Sesvete na gostovanju u Češkoj poražene od Karvina 29-32. Za Nexe je to bio drugi, a za Sesvete treći poraz.

Kiel je već na startu poveo s pet golova prednosti (10-5), u prvom dijelu su Nijemci imali i šest razlike, ali su na odmor otišli s +3 (17-14). U drugom dielu Kiel je poveo sedam (29-22), imao je i osam, devet, pa deset razlike (35-25), a na koncu je završilo uvjerljivih 35-26.

Njemački sastav su predvodili Mykola Bylik sa sedam i Elias Ellefsen a Skipagotu sa šest golova, dok je Domagoj Duvnjak postigao četiri gola. Tin Lučin sa sedam, te Jure Dolenec i Luka Moslavac sa po četiri gola bili su najefikasniji u domaćim redovima.

U drugom susretu iz ove skupine Vojvodina je pobijedila Torrelavega 31-30.

Na ljestvici vodi Kiel sa šest bodova, Vojvodina ima četiri, a Nexe i Torrelavega po jedan bod.

Sesvete su izgubile i treći susret u Europskoj ligi. Ovoga puta momčad Igora Vorija je najbliže bila uspjehu, ali nije uspjela.

Domaćin je bolje ušao u susret, poveo je 3-0, no Sesvete su u uspjele izjednačiti na 9-9, a 19. minuti i povesti 12-11. Do kraja poluvremena Česi su okrenuli rezultat i na prednost otišli sa 17-16. Na otvaranju drugog dijela igralo se “gol za gol”, no Karvina u 41. minuti bježi na +2, a vrlo brzo i na četiri gola prednosti (27-23). Do kraja susreta Sesvećani se više nisu uspjeli spustiti na manje od tri gola minusa.

Domaćine su do pobjede predvodili Dominik Solak sa 10 i Jonas Patzel sa šest golova, dok su na suprotnoj strani najefikasniji bili Zlatko Raužan i Davor Gavrić sa po sedam golova, a Patrik Hršak je dodao pet golova.

U drugoj utakmici skupine G Flensburg je svladao Tatanbanyju sa 44-27.

Njemački sastav predvodili su Norvežani Baskar Pedersen sa 14 golova i Aksel Horgen s devet golova. U mađarskim redovima istaknuo se Francuz Sadou Ntanzi sa šest golova.

Na ljestvici vodi Flensburg sa 6 bodova, Tatabanya ima četiri, Karvina dva boda, a Sesvete su na nuli.