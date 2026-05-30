Autor knjige o najboljim utakmicama stoljeća najavio finale LP: PSG je bolji, ali u finalu favorita nema

Novinar i pisac Robert Hrkać gostovao je u studiju Sport Kluba. U našem Jutru SK gostovao je kod Denisa Draganovića i prije svega najavio finale Lige prvaka kao i nadolazeće Svjetsko prvenstvo.
Hrkać je inače sportski novinar poznat i kao autor knjige “555 najboljih utakmica 21. stoljeća”.
Govorio je o finalu Lige prvaka gdje je najavio tvrdu utakmicu koja će biti posve izjednačena.
Za popis Zlatka Dalića kaže da je logičan, iako je Beljo bio sjajan i zaslužio je poziv, ispred njega su igrači koji su također imali odlične sezone.
Prijateljske utakmice poslužit će za uigravanje, nismo se na njima proslavili ni 2018. niti 2022. godine.
